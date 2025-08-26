Președintele Nicușor Dan, primul refuz din partea Coaliției. Propunerile sale pentru SRI și SIE au stârnit o criză

Președintele Nicușor Dan, primul refuz din partea Coaliției. Propunerile sale pentru SRI și SIE au stârnit o criză
Președintele României, Nicușor Dan Foto: Hepta

Nicușor Dan i-a informat pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, marți, 26 august, în momentul în care a discutat cu ei la ședința Coaliției, decizia de a face nominalizările la șefia serviciilor în cel mai scurt timp.

În discuția avută la Guvern, Dan le-a spus liderilor PNL și PSD despre intenția sa de a propune două nume pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) și cea a Serviciului de Informații Externe (SIE), scrie antena3.ro.

Surse politice au dezvăluit că șeful statului i-ar vrea la SRI pe avocatul Gabriel Zbârcea și la SIE pe diplomatul Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic.

Propunerile i-ar fi luat prin surprindere pe liderii Coaliției, spun aceleași surse. Pentru Nicușor Dan, asta ar putea fi prima criză politică majoră, în cazul în care insistă cu propunerile. Acestea ar risca să pice la vot în Parlament, fără susținerea PSD și, posibil, și fără cea a PNL.

Potrivit surselor antena3.ro, Grindeanu i-ar fi spus președintelui că „PSD nu acceptă așa ceva”.

Conform procedurii, președintele propune persoanele la șefia serviciilor secrete, iar Parlamentul votează pentru numirea lor. Este nevoie, însă, de votul majorității parlamentarilor prezenți.

Cine este Gabriel Zbârcea

Zbârcea este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii și fondator al firmei de avocatură. El a fost președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum și în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

Cine este Marius-Gabriel Lazurca

Lazurca este ambasadorul României în Mexic din 4 martie 2021, este diplomat de carieră cu „o lungă experiență în misiuni bilaterale” și a fost ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020).

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a anunțat marți seară, 26 august, că în coaliția de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre...
Nicuşor Dan a participat la şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi, 26 august, care are loc la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care...
