8 lucruri pe care nu ar trebui să le cureți niciodată cu prosoape de hârtie

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 18:27
637 citiri
Rolă de prosoape din hârtie într-o bucătărie FOTO Unsplash

Prosoapele de hârtie sunt un element de bază în gospodărie și pe bună dreptate — sunt convenabile, de unică folosință și perfecte pentru a curăța rapid lichidele vărsate. Fie că dai rapid cu prosopul pe blatul de bucătărie, cauți un capac improvizat, faci o revizuire rapidă a băii sau cureți după animale de companie sau copii, e ușor să ajungi la rola de prosop de hârtie.

Totuși, deși sunt utile, prosoapele de hârtie nu sunt cea mai bună alegere pentru toate sarcinile de curățenie.

Folosirea lor pe suprafețe nepotrivite poate face mai mult rău decât bine: lasă scame, zgârie sau deteriorează finisaje delicate sau creează dungi care necesită și mai multă curățenie. „Pe scurt, prosoapele de hârtie sunt excelente pentru ștergerea lichidelor vărsate, dar ar trebui să folosești un produs mai potrivit pentru materiale sensibile sau suprafețe care trebuie să arate impecabil”, spune Michael Bogoyavlenskiy, CEO al Cleaning Express, companie de servicii de curățenie, scrie southernliving.com.

„Ține câteva cârpe din microfibră și cârpe de rezervă la îndemână și nu vei avea probleme!”

Înainte să iei următorul prosop de hârtie, iată ce spun experții despre unele situații în care nu ar trebui să-l folosești:

Vase ude

„Evită prosoapele de hârtie pentru uscarea vaselor”, spune Elizabeth Shields, Manager Operațional la Super Cleaning Service Louisville. „Sunt prea absorbante și trag imediat toată umezeala, lăsând în urmă bucățele de hârtie udă. Folosește un prosop din microfibră — reutilizabil și suficient de delicat pentru a nu zgâria suprafețele.”

Sticlă sau oglinzi

„Firele de scame pot fi invizibile la început, până când razele soarelui le luminează și le vezi împrăștiate peste tot”, spune Shields. „Poți folosi o cârpă din microfibră pentru lustruire, dar ziarul alb-negru este și mai bun. Este ieftin, dens, ușor texturat și nu lasă scame.”

Covor și mochetă

„Deși poate fi tentant să folosești prosop de hârtie pentru a șterge un lichid de pe covor, e mai bine să folosești o cârpă. Prosoapele de hârtie se pot rupe pe covor, lăsând bucăți în firele covorului. Scoaterea lor poate fi dificilă, așa că e mai sigur să folosești un prosop de bucătărie sau o cârpă obișnuită”, spune Michael Bogoyavlenskiy.

Ștergerea prafului de pe mobilă și jaluzele

„Nu folosesc niciodată prosoape de hârtie pentru ștergerea prafului de pe mobilă sau jaluzele”, spune Scott Schrader de la CottageCare. „Ele tind să împingă praful în jur în loc să-l capteze, ceea ce poate face ca mai multe particule să ajungă în aer. Folosind perii electrostatice sau microfibră, captăm praful și alergeni mult mai eficient.”

Produse din piele

„Prosoapele de hârtie sunt ok pentru a șterge rapid o pată pe canapea sau noroi de pe bocanci, dar ar trebui evitate pentru curățarea corectă a pielii”, spune Bogoyavlenskiy. „Pe lângă problema scamelor, prosoapele absorb umezeala din piele, iar curățarea corectă presupune adăugarea de umiditate. Alege mai bine o cârpă din bumbac.”

Ecrane TV și monitoare de computer

„Pentru ecrane de TV sau monitoare, folosește microfibră”, spune Shields. „Prosoapele de hârtie sunt abrazive și pot uza stratul delicat de pe ecran. Microfibra elimină amprentele și urmele fără a deteriora suprafața.”

Lemn

„Deși lemnul nu e la fel de sensibil ca pielea la pierderea umezelii, un prosop de hârtie poate usca prea mult suprafața”, spune Bogoyavlenskiy. „Din nou, cea mai bună alegere este o cârpă de bumbac, fie că lemnul este finisat sau nu.”

Oțel inoxidabil

„Pentru lustruirea oțelului inoxidabil, prosoapele de hârtie nu oferă o lustruire fără scame și pot lăsa dungi inegale”, notează Schrader. „Ar trebui să folosești fie o cârpă, fie microfibră cu puțin oțet sau un produs special pentru inox”.

