Postarea unei mame a devenit virală. Cum refolosește prosoapele de hârtie VIDEO

Fie că ești preocupat de sănătatea planetei sau pur și simplu de economisirea banilor, poate cauți metode de a reduce risipa în bucătărie. Poate că asta înseamnă să transformi resturile de la cină în prânzuri pentru restul săptămânii sau să încerci să prelungești cât mai mult durata de viață a bureților de vase. Și dacă ești adeptul reutilizării, ai putea chiar să încerci să folosești un prosop de hârtie de mai multe ori, așa cum a demonstrat recent o utilizatoare de TikTok.

Într-un videoclip, utilizatoarea @mikalamacfadzen spune că adoră o marcă anume de prosoape de hârtie pentru că rezistă la mai multe folosiri.

Ea arată cum, după ce copilul ei mic murdărește tava scaunului de masă cu mâncare, poate să șteargă mare parte din murdărie, apoi să clătească prosopul de hârtie. Repetă procesul de ștergere și clătire până când tava este complet curată.

Într-adevăr, prosopul de hârtie a rezistat la mai multe clătiri.

Totuși, aici apare dilema: deși ar fi ideal ca un sul de prosoape să dureze de două ori mai mult, reutilizarea acestora ar putea compromite curățenia și igiena suprafețelor din bucătărie — lucru extrem de important. Pentru a lămuri situația, eatingwell.com a apelat la un expert, iar răspunsul a fost clar.

Ar trebui folosite prosoapele de hârtie de mai multe ori?

„Din motive de siguranță alimentară și pentru a evita contaminarea încrucișată, răspunsul meu este 100% nu”, spune Stephen Chavez, instructor-șef la Institute of Culinary Education din Los Angeles. El amintește acronimul FATTOM, folosit în pregătirea celor care lucrează cu alimente, pentru a reține factorii care favorizează multiplicarea agenților patogeni: Food (alimente), Acidity (aciditate), Time (timp), Temperature (temperatură), Oxygen (oxigen) și Moisture (umiditate).

Chavez a explicat pas cu pas riscurile reutilizării prosoapelor de hârtie, raportându-se chiar la exemplul din TikTok:

„Dacă prosopul are urme de mâncare (F), apare deja o situație potențial periculoasă”, spune el.

„Dacă prosopul este la temperatura camerei când e clătit, intră direct în zona de risc pentru dezvoltarea bacteriilor.”

„Evident, există oxigen (O), ceea ce permite supraviețuirea agenților patogeni.”

„Și orice umiditate (M) pe prosop este un vehicul ideal pentru răspândirea lor.”

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) nu se referă explicit la prosoapele de hârtie, dar subliniază că trebuie folosit un prosop curat pentru mâini ori de câte ori este posibil și, acasă, acesta trebuie schimbat imediat ce devine vizibil murdar sau umed.

Dacă ștergi o suprafață care intră în contact cu alimente, cel mai sigur este să folosești ceva curat. Prosoapele de hârtie umede, spre deosebire de săpun și apă sau alți agenți de curățare, nu elimină microbii.

De exemplu, dacă un copil își pune mâinile murdare pe tava scaunului de masă, germenii rămân acolo. CDC recomandă chiar reguli mai stricte pentru obiectele folosite la hrănirea bebelușilor: tăvile scaunelor ar trebui spălate cu apă fierbinte și săpun sau cu o soluție diluată de clor după fiecare utilizare.

Sigur, ai putea refolosi ocazional un prosop de hârtie pentru a curăța resturile vizibile de pe o suprafață, dar este important să revii apoi și să dezinfectezi zona. Dacă vrei alternative mai sustenabile, există lavete reutilizabile, lavete suedeze pentru vase sau chiar role de prosoape refolosibile, cu modele atractive, care pot fi spălate inclusiv în mașina de vase.

O altă variantă ecologică este să folosești un prosop de bucătărie clasic, pe care să-l bagi la spălat după utilizare. Totuși, trebuie ținut cont că suprafața poate avea nevoie de dezinfectare ulterioară, pentru că prosopul și apa nu garantează igienizarea completă.

În cazul scaunului de masă, cel mai sigur este să scoți tava și să o speli la chiuvetă cu apă fierbinte și săpun, lăsând-o apoi să se usuce la aer — fără a folosi deloc prosoape.

Pentru claritate: utilizatoarea de pe TikTok nu a greșit și nici nu a fost neglijentă prin refolosirea prosopului de hârtie. Totuși, spălarea tăvii cu apă fierbinte și săpun înainte de următoarea masă este un pas esențial pentru siguranța copilului. La fel, când folosești prosoape de hârtie pe suprafețe de contact cu alimente sau zone des folosite, este important să finalizezi curățenia cu un dezinfectant, pentru a te asigura că spațiul este sigur pentru următoarea utilizare.

