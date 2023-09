Coșmarul unor părinți care au aflat că fiica lor de 17 ani a devenit prostituată de lux. ”Peștele” fetei era un adolescent de 16 ani

O banală cercetare a istoricului căutărilor pe Google, determinată de o bruscă schimbare de comportament a fiicei, a adus în pragul disperării un tată din București. Omul a aflat astfel că fata lui, o adolescentă în vârstă de 17 ani, se prostituează, clienți fiind oameni potenți financiar care o invitau la hoteluri de lux din Capitală.

Așa a realizat că suma mare de bani pe care o găsise anterior în geanta fetei nu este o recompensă primită de la TikTok, cum se justificase adolescenta, ci de la bărbați cunoscuți prin intermediul altui tip de aplicații: Glambu și SugarDaters.

Înaintând cu ancheta personală, tatăl a descoperit că fata are chiar și un ”pește”, un adolescent de 16 ani din Pitești.

S-a oprit direct la poliție și a cerut ajutor pentru a-și scoate fata din anturajul periculos în care intrase.

Audiată de poliție, adolescenta a mărturisit tot. L-a cunoscut pe M, un băiat de 16 ani din Pitești, în februarie 2022, prin intermediul aplicației Instagram. Inițial au fost prieteni, apoi relația s-a complicat, băiatul propunându-i să-și facă un cont pe diverse aplicații de dating.

A acceptat, iar invitațiile venite din partea bărbaților nu au întârziat să apară. Ajunsese să câștige chiar și câte 2000 de lei pe zi, mare parte din bani ajungând la amicul ei.

Timp de câteva luni fata s-a prostituat, acceptând să meargă împreună cu clienții la hoteluri de lux din București, dar și în apartamentele acestora, în Capitală, Ploiești sau Pitești. Cu o parte dintre aceștia nu a întreținut relații sexuale, mințindu-i că este bolnavă sau fugind pur și simplu în momentul în care primea banii.

Au fost și cazuri când clienții au refuzat să meargă mai departe când realizau că au de-a face cu un copil, dar totuși plăteau ”deranjul” fetei.

Adolescenta își oprea o mică parte din banii câștigați în acest mod, cheltuind în special pe intervenții la cabinetele de înfrumusețare, iar restul îi trimitea iubitului ei. Îi lăsa banii sub o piatră din fața casei, fie ruga un prieten major să trimită sumele prin intermediul MoneyGram.

A mărturisit că M îi cerea bani să-și cumpere un lanț de aur, haine scumpe sau să-și răscumpere telefonul de la amanet. În realitate puștiul era dependent de jocuri de noroc, înglodat în datorii pe care nu le putea acoperi.

Se lăuda că trăiește ca ”șmecherii” și reușise, în ciuda vârstei fragede, să-și determine prietena să câștige pentru el. Cu banii primiți de la fată, băiatul și-a cumpărat chiar un scuter electric, iar la numărul de înmatriculare își pusese o plăcuță pe care scria ”Proxenet”.

Tatăl băiatului i-a tăiat avântul și a distrus-o. Când l-a întrebat de unde are atâția bani, adolescentul a explicat că a câștigat banii din TikTok, plus că are o prietenă bogată care îl ajută.

Cum a reușit tatăl fetei să descopere nenorocirea în care intrase fiica lui

Bărbatul le-a explicat polițiștilor că fata a început să aibă un comportament schimbat începând cu primăvara anului 2022.

Lipsea de acasă în mod nejustificat, era agresivă când i se puneau întrebări ”indiscrete”, obosită, mințea că se întâlnește cu prietenele ei și că rămâne peste noapte la ele acasă.

Tatăl a făcut un gest banal care l-a dus către adevărul crud, dar care l-a ajutat să-și salveze copilul. Avea cont comun de Google cu telefonul fiicei, așa că a intrat în istoricul căutărilor și a dat peste informații care l-au șocat.

Adolescenta se interesa, printre altele, despre efectele pastilei ”de a doua zi” și în ce condiții poți face video chat de la 17 ani.

Omul a avansat în căutări și a ajuns în istoricul mesajelor de pe Instagram și WhatsApp, descoperind inclusiv dialoguri între fiica lui și ”peștele” ei care o soma să se întâlnească mai des cu clienți și să-i trimită tot mai mulți bani.

Când a descoperit 1600 de lei în geanta copilului, bani mulți pentru venitul familiei, tatăl a fost convins că fata lui a ajuns într-o zonă unde trebuie să intervină poliția.

În cauză a fost deschis dosar penal, iar adolescentul de 16 ani a fost inculpat și trimis în judecată, fiind găsit vinovat și condamnat pentru trafic de minori.

Dosarul s-a judecat la Tribunalul București, instanță care a decis ca băiatul să fie pedepsit cu măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pentru o perioadă de 5 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În plus acesta va trebui să plătească fetei daune morale în valoare de 20.000 de euro.

Sentința de 1 septembrie 2023 nu este definitivă.

