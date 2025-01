Un site specializat în știri economice a lansat ideea că prostituția s-ar fi legalizat „pe ascuns” în România, prin noua listă de coduri CAEN, intrată în vigoare la 1 ianuarie. Informația „bombastică” s-a rostologit rapid, dar nu stă în picioare la o verificare chiar și sumară. Ulterior, Ministerul Justiției a anunțat, la data de 22 ianuarie 2025, printr-un comunicat de presă, că "activitățile nepermise de legislația natională nu pot intra în sfera celor codificate în România".

MJ transmite acest comunicat după ce a fost solicitat să explice dacă este reală informația, anunțată de unele site-uri, conform căreia prostituția a primit un cod CAEN - așa cum au toate activitățile profesionale legale, și, drept consecință, de la data de 1 ianuarie 2025, prostituția ar fi devenit legală în România.

"Având în vedere solicitările primite din partea reprezentanților mass-media cu privire la actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională, precizăm că activitățile codificate în România sunt cele strict prevăzute de legislația în vigoare. În acest sens, activitățile nepermise de legislația natională nu pot intra în sfera celor codificate în România.

Precizăm că actualizarea claselor CAEN nu a fost făcută de Ministerul Justitiei sau de ONRC, ci este aprobată prin ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 privind actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională - CAEN", a transmis Ministerul Justiției.

Ordinul 377 / 2024 era deja publicat pe site-ul Ministerului Justiției. Conform acestui ordin, CAEN este acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Potrivit Ordinului 377, codul CAEN 9699 reprezintă

"Alte servicii personale n.c.a." iar prescurtarea n.c.a. înseamnă "neclasificate altundeva".

Deci Ordinul 377 nu include prostituția printre activitățile legale, ci doar permite și alte activități legale decât cele explicit menționate.

După cum a precizat Ministerul Justiției la data de 22 ianuarie 2025, "activitățile nepermise de legislația natională nu pot intra în sfera celor codificate în România". Iar faptul că prostituția este o activitate nepermisă este precizat prin Legea 61/1991 care afirmă următoarele: „Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: atragerea de persoane, sub orice formă, săvârșită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obține foloase materiale, precum și îndemnul sau determinarea, în același scop, a unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte”.

Potrivit acestei legi din anul 1991, modificată până la nivelul anului 2020, prostituția se sancționează cu o amendă între 500 – 1500 lei.

Confuzia legată de așa-zisa legalizare a prostituției în România a pornit de la o știre difuzată de unele site-uri, care susțineau că "Noul cod CAEN 9699" ar include următoarele activități: activități astrologice și spirituale, activități sociale (de exemplu, servicii de escortă, servicii de întâlniri, servicii de birou de căsătorii), furnizarea sau aranjarea de servicii sexuale, organizarea de evenimente de prostituție sau operarea de stabilimente de prostituție.

Informația eronată a fost obținută, probabil, prin traducerea automată, din engleză în română, a noului cod CAEN european 9699, care are următorul text: "astrological and spiritualists’ activities, social activities (e.g. escort services, dating services, services of a marriage bureau), provision or arrangement of sexual services, organisation of prostitution events or operation of prostitution establishments".

Codurile CAEN, sau NACE, în engleză, reprezintă un instrument statistic folosit la nivel european de decenii. Este vorba de un cod de patru cifre care oferă cadrul necesar pentru colectarea și prezentarea de date statistice pentru diverse activități economice. Sunt comune pentru toată Uniunea Europeană iar cea mai nouă variantă - NACE Revision 2 update 1 - este în vigoare din 2023, urmând să fie aplicată la nivel european începând cu 2025, potrivit informărilor de la Eurostat.

Existența unui cod CAEN pentru prostituție și servicii de escortă este explicabilă deoarece există țări europene unde aceste lucruri reprezintă o activitate economică importantă, care apare în statisticile oficiale. Explicațiile oferite de Eurostat în privința acestui cod CAEN este amplă, pentru a include cât mai multe realități existente în țările UE.

Dar chiar dacă în alte țări europene prostituția este legală, în România ea reprezintă o contravenție.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS) din România, detalierile codurilor CAEN Rev.3, mai exact notele explicative, vor fi disponibile "spre jumatatea anului 2025”.

