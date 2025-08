Cât costă să devii prosumator în România. Sumele ridicole pe care le plătești pe factură contra unei investiții mai mult decât decente

În România persistă o înțelegere încă precară asupra fenomenului prosumatorilor, în condițiile în care numărul acestora, de puțin peste 200.000 de persoane, este încă mic raportat la populația totală. Chiar și așa, însă, piața are potențial mare și crește, lucru care este favorizat și de prețul relativ redus în investiția inițială, un alt aspect pe care românii îl cunosc destul de puțin.

Astfel, după cum a explicat pentru Ziare.com Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE), prosumator înseamnă că produci energie de la soare, iar surplusul îl injectezi în rețea. Ceea ce înseamnă, practic, adaugă acesta, că ești conectat tot timpul cu rețeaua, dar poți fi și independent energetic sau semi-independent energetic, mai corect spus.

„80% dintre sistemele care se montează la ora actuală sunt cu baterii. Oamenii au înțeles că singura posibilitate de a face față turbulențelor pe piața de energie, indiferent dacă este vorba despre fluctuații de preț sau eventuale avarii, este să stochezi propria energie. În plus, stocarea îți conferă avantajul de a folosi aproape 1/1 kilowatt/oră pe care îl produci de la soare și pe care îl înmagazinezi în baterie”, spune specialistul.

Acesta subliniază, prin urmare, că aceste sisteme sunt hibride, în sensul în care funcționează atât cu rețeaua, cât și cu bateriile, arătând însă de asemenea și faptul că un alt aspect important este ordinea sistemului, în condițiile în care acesta prima dată dă consum la casă, firmă sau imobil, a doua prioritate fiind încărcarea bateriilor și de abia a treia eventualul surplus pentru rețea.

Ads

„O investiție pentru un astfel de sistem, cu materiale corecte, adică nici cele mai scumpe, nici cele mai ieftine, pendulează în jurul sumei de 1100-1150 euro per kilowatt/putere. La acești bani poți avea un invertor hibrid, nu decent, ci bun, baterii litiu fier fosfat și panouri produse de către o firmă reputată. Deci în jurul prețului de 1100 de euro se vând pe piața liberă aceste tipuri de sisteme, iar regula de aur este ca puterea bateriilor să fie undeva dublă față de sistemul fotovoltaic. Cu alte cuvinte, dacă ai un sistem de 10 kilowați putere, să ai și baterii de 20 de kilowati/oră. Mă refer acum la o casă, cu o baterie de 20 de kilowati/oră, în principiu n-ar trebui să plătească nimic - și vorbesc de nimic – cel puțin 10 luni pe an. Asta înseamnă că acești proprietari de sisteme o să fie sub radar față de furnizori, distribuitori și producătorul de energie cel puțin 10 luni pe an”, arată Dan Pîrșan.

Ads

Cât despre alte eventuale costuri asociate, specialistul spune că, practic, acestea nu există, toată supravegherea fiind făcută pe telefon sau pe desktop, iar aplicația necesară pentru acestea vine odată cu invertorul.

Așadar, continuă președintele APCE, plătind invertorul, plătești și aplicația, iar în suma de 1100-1150 de euro sistemul vine „la cheie”, cu dosar de prosumator, montaj inclus etc.

„Regula este să îți calibrezi sistemul în funcție de nevoi și de necesități. Dacă vrei să fii independent energetic, mai iei o baterie de 10 kilowati/oră și în momentul ăla, cu 20 de kilowati/oră, poate să și ningă, să plouă trei zile la rând, dar casa ta va avea energie dimineața și seara. Dar dacă te și încălzești cu baterii, cum este cazul meu, îți trebuie un sistem mare și un număr mare de baterii. Eu intenționez să devin total independent energetic, vreau să văd dacă 60 kilowati/oră sunt suficienți pentru pompă de căldură, preparare hrană, apă menajeră și două mașini electrice”, explică Dan Pîrșan.

Ads

Nu în ultimul rând, pentru a exemplifica randamentul pe care îl are o astfel de investiție inițială, specialistul arată cazul concret al facturilor pe care le primește.

„Eu, de exemplu, de când am pus bateriile, de două luni, prima factură a fost de 31 de bani și a doua de 39 de bani. Practic, cu un sistem bine gândit și cu posibilitatea de a pune mai multe panouri, poți fi independent energetic. În plus, gândiți-vă că bateriile litiu fier fosfat au 8000 de cicluri de încărcare-descărcare, deci aproximăm undeva la 20 de ani de viață. Ce mai vrei?”, concluzionează Dan Pîrșan.

Ads