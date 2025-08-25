Lebede albe, capturate din zona râului Argeș, salvate de polițiștii de la Protecția Animalelor. Cinci suspecți, cercetați în acest dosar

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 18:24
196 citiri
Lebede albe, capturate din zona râului Argeş, salvate de polițiști FOTO IPJ Ilfov

Două lebede albe, aflate într-o stare precară de sănătate, au fost salvate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov dintr-o gospodărie din comuna Copăceni. Cinci persoane sunt cercetate penal în dosarul deschis în acest caz, fiind suspectate de rănirea animalelor cu intenție și uciderea sau capturarea intenționată a acestora.

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a anunțat, luni, că polițiștii din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați, prin 112, că mai multe persoane ar fi capturat lebede din zona râului Argeș, în comuna Copăceni, după care au părăsit locul faptei.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov au găsit lebedele, acestea aflându-se într-o stare precară de sănătate, fiind speriate, însă fără a prezenta leziuni vizibile.

”Polițiștii au preluat lebedele și le-au încredințat reprezentanților unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, care le va acorda toate îngrijirile necesare până când acestea vor putea să se reintegreze în mediul lor natural. În cauză, față de cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 33 de ani, bănuite de comiterea faptelor, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de «rănirea animalelor cu intenție» și «uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată», sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu”, a arătat sursa citată.

Poliția Ilfov a menționat că lebedele sunt protejate prin lege și este interzisă de lege uciderea sau capturarea acestora, indiferent de metoda utilizată, perturbarea habitatului lor, deteriorarea sau distrugerea cuiburilor.

