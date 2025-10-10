Epoca câinilor legați în lanț ia sfârșit. Amenzi pentru proprietarii de animale care nu îndeplinesc condițiile minime pentru bunăstare animalelor

Autor: Maria Mora
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:27
Câinii nu mai pot fi ținuți în cuști prea mici sau în lanț FOTO Pexels

O nouă lege care protejează animalele schimbă regulile în gospodăriile românilor. Documentul prevede ca deținătorii de animale să se conformeze unor cerințe menite să asigure bunăstarea animalelor.

În primul rând, animalul trebuie să trăiască în condiții corecte: adăpost, hrană și acces permanent la apă. Legea prevede că animalele nu trebuie ținute în condiții care le pot provoca suferință sau stres.

De asemenea, cuștile trebuie să fie adaptate dimensiunilor animalelor, respectiv suficient de mari încât să le permită să stea în picioare, să se întoarcă și să se odihnească. O cușcă prea mică sau amplasată într-un spațiu inadecvat poate fi considerată o formă de neglijență și atrage sancțiuni, anunță Observator News.

Distanța minimă față de gardul vecinului

Unul dintre cele mai discutate puncte ale noii legi este legat de amplasarea cuștii câinilor în curte. Astfel, aceasta trebuie poziționată la cel puțin 60 de centimetri față de gardul vecinului, pentru a preveni disconfortul fonic sau vizual, în special în zonele urbane sau semiurbane.

Această prevedere este importantă mai ales în cazul câinilor care latră excesiv sau sunt agresivi cu alte animale ori persoane aflate în apropiere.

Lesa câinelui: reguli stricte pentru siguranța animalului

Dimensiunea lesei trebuie să aibă o lungime minimă de 2 metri și să fie confecționată dintr-un material care nu provoacă răni animalului. Lesa scurtă sau din materiale dure este interzisă.

Mai mult, este recomandat ca animalele să nu fie ținute legate permanent. Lipsa libertății de mișcare îi cauzează stres, comportamente distructive sau probleme de sănătate.

Obligații în spațiul public: plimbarea câinilor și igiena

Legea prevede și obligații pentru proprietarii care își scot câinii la plimbare în spațiile publice. În primul rând, aceștia trebuie să aibă mereu la ei materialele necesare pentru a strânge dejecțiile animalului – pungi sau alte accesorii de igienă. Nerespectarea acestei reguli poate duce la amenzi și este considerată o abatere de la normele de conviețuire urbană. Totodată, proprietarii trebuie să dețină asupra lor carnetul de sănătate al câinelui, care atestă vaccinările și starea generală a animalului.

Sancțiuni și responsabilități legale

Nerespectarea noilor reguli atrage amenzi de până la 500 de lei, însă, în cazuri grave, în care animalul este abuzat sau ținut în condiții improprii, pot fi aplicate și sancțiuni mai severe, inclusiv confiscarea animalului și dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor.

#protectia animalelor, #lege noua, #drepturi animale, #caini lant, #cusca animale, #Amenzi
