Angajate de la Protecția Consumatorului, înjurate și agresate de patronul unui motel: ”Nu ți-e rușină, mă nesimțito” VIDEO

Doua Angajate de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului Timiș care se aflau în timpul unui control la un motel din Caras-Severin au fost înjurate și agresate de patronul unității de cazare.

Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a încercat să ia cheile mașinii cu care cele două femei se deplasaseră la control, dar s-a retras atunci când a fost avertizat că a fost filmat. Omul era nemulțumit că fusese amendat. Conflictul a continuat câteva minute, iar întregul dialog a fost filmat cu telefonul mobil al uneia dintre angajatele ANPC.

„În cursul zilei de azi o echipă de comisari CRPC VEST-CJPC Timiș care desfășura o acțiune de control în județul Caras Severin a fost adresată fizic (in timpul controlului). Va asigur ca nu putem fi intimidați si acțiunile vor continua cu aceeași FERMITATE”, a transmis Mihai Alin Gubandru, inspector-sef al CRPC Timișoara.

Agresiunea a avut loc in timpul controlului la Motel Silvia Camping din localitatea Sadova Veche, județul Caras-Severin.

„Astăzi, la ora 14.29, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au fost sesizați de către o angajată a unei instituții publice despre faptul că în timpul unui control la un motel din localitatea Sadova Veche a izbucnit o stare conflictuală cu patronul motelului și ar fi fost agresată fizic de acesta.

La fața locului au fost identificate 3 angajate din cadrul instituției aflate în control, precum și un bărbat de 72 de ani, din localitate, persoane implicate în eveniment.

Starea conflictuală a fost aplanată, iar în urma evenimentului niciuna dintre persoane nu a necesitat îngrijiri medicale.

În acest caz a fost formulată o plângere penală pentru infracțiunea de ultraj, fiind înaintată Parchetului de pe Judecătoria Caransebeș, conform competenței”, a transmis IPJ Caras-Severin.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au găsit in spatiile de cazare saltele fără protecție, pereți si tavane cu porțiuni ale tencuielilor fisurate, cearceafuri cu porțiuni pătate, saltele îngălbenite, fără plasa anti insecte si fără plan de evacuare.

Pentru aceste nereguli a fost data o amendă de 3.000 de lei.

Controlul a continuat apoi in zona bucătăriei si a barului de zi. Aici au fost găsite produse cu termen de valabilitate depășit, ustensile neprofesionale, cotlet de porc in curs de recongelare, ceafa si cotlet de porc achiziționate vrac și găsite feliate si ambalate in pungi de pâine. De asemenea, cloramina utilizata avea termenul de valabilitate depășit.

Totodată, in depozitul de vesela au fost găsite excremente de rozătoare. Pentru toate aceste nereguli a fost data o amendă de 5.000 de lei.

Echipele de control au mai constatat ca in documentele prezentate unitatea era încadrata la hostel deși in exterior era afișat Hotel Silva si au aplicat un avertismente, propunând încetarea practicii comerciale incorecte, potrivit opiniatimisoarei.ro.

