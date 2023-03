VIDEO: Interviu cu Vișinel Bălan, vicepreședintele ANPDCA. ANPDCA între reformă și regres

.com

În luna martie 2022, prin Decizia nr. 186/2022 privind numirea domnului Vişinel-Costel Bălan în funcția de vicepreședinte a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Vișinel Bălan devine vicepreședintele ANPDCA alături de Elena Tudor care este președinta ANPDCA.

VIȘINEL BĂLAN, fost beneficiar al sistemului de protecție a copilului de la Bacău este și asistent universitar din octombrie 2020 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și a fost președintele Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Acesta a obținut Premiul anului 2017 în domeniul activism civic și drepturile omului la Gala Națională a Voluntarilor organizat de Federația VOLUM, fiind unul dintre cei nominalizați de Forbes 30 under 30 ediția 2017. La 31 de ani a reușit să devină student doctorand la școala doctorală din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București, specializarea SOCIOLOGIE. Este licențiat în drept și teatru, și a reușit să facă un master în științe penale și în asistență socială. Astfel acesta, din mediul ONG al drepturilor copilului, intra pentru prima data în instituția publică ce își asumă reglementarea și controlul furnizorilor de servicii sociale și a direcțiilor de asistenta sociala și protecția copilului.

Din aceasta calitate am reușit să obținem un interviu în care ne-am concentrat pe a discuta activitatea acestuia, felul în care se poziționează pe diferite teme, dar și ceea ce a găsit în cadrul instituției.

Elena Tudor, președinta ANPDCA a promis că va discuta cu noi la o altă dată și ne-a asigurat că își dorește o discuție cu noi.

Material de presă produs de:

Reporter: Olteanu Cosmin

Video-foto reporter: Teodora Paul

Producție: Cristea Sebastian

Interviu realizat cu vicepreședintele ANPDCA, Vișinel Bălan și reporter de investigație ROPAGANISM, Olteanu Cosmin.

Materialul de presă conține scene și informații care pot afecta emoțional. Informațiile prezentate constituie informație de interes public. Sursa a ales liber să își divulge identitatea și să furnizeze documente și informații în susținerea investigației jurnalistice.

Disclaimer: Investigație în curs de actualizare pe redactiaropaganism.eu. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal. Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

