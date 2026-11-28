Anchetele din Germania care au scos la iveală contracte de muncă fictive, domicilii declarate fals și locuințe degradate care aduc venituri unor rețele de proprietari, au arătat practic cum pot fi deturnați banii unui sistem de protecție socială de care beneficiază legal și familii de români. Controalele din martie 2026, desfășurate în 12 orașe din Germania, au identificat indicii de încasare ilegală a ajutoarelor în cazul a 203 persoane. Printre cei implicați se află și oameni vulnerabili exploatați de intermediari, în timp ce beneficiarii îndreptățiți riscă să fie afectați de restricțiile cerute în numele combaterii fraudei. Și mai grav decât o infracțiune care este gestionată de autorități sau decât faptul că un sistem de protecții sociale poate și trebuie îmbunătățit pentru a evita frauda este că scandalul a fost folosit și transformat de către partidul de extremă dreapta AfD în discurs politic migrației.

Potrivit unei analize publicate de Kölner Stadt-Anzeiger la 24 noiembrie, drepturile de ajutor de bază din Köln au urcat de la aproximativ 1,28 milioane de euro în 2010 la 9,39 milioane în 2025, iar numărul mediu anual al beneficiarilor, de la circa 210 la 1.074. Alocațiile și suplimentele pentru copii au însumat 4,46 milioane de euro în 2025, față de 2,63 milioane în 2016.

Aceste date arată creșterile care au fost investigată într-un reportaj MDR realizat în Magdeburg și în localități de lângă București. În Bărbulești, viceprimarul Zobar-Marian Cuțitaru spune că administrația eliberează lunar între 20 și 30 de adeverințe folosite pentru prestațiile familiale din Germania. Jurnaliștii au descris case mai mari și automobile scumpe în comunitățile vizitate, iar într-un editorial din 20 noiembrie, publicația germană WELT a criticat inclusiv situații permise de regulile europene și cere schimbarea acestora.

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Pentru românii stabiliți în Germania, accesul la aceste ajutoare depinde de statutul de muncă și de ședere, de situația familiei și de prestația solicitată. Articolul 7 din Codul social german exclude în anumite condiții persoanele al căror drept de ședere se bazează exclusiv pe căutarea unui loc de muncă. Salariații și lucrătorii independenți pot avea acces dacă îndeplinesc cerințele legale, iar șomajul involuntar nu elimină automat drepturile legate de munca anterioară. În plus, legea prevede și încetarea unor excluderi după cel puțin cinci ani de reședință obișnuită, în condițiile stabilite de text, dacă nu a fost constatată pierderea dreptului de liberă circulație.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă explică faptul că ajutorul de bază pentru persoanele apte de muncă, numit Grundsicherungsgeld după înlocuirea Bürgergeld de la 1 iulie 2026, presupune verificarea veniturilor și patrimoniului gospodăriei, precum și existența centrului vieții în Germania. Sprijinul poate completa un salariu insuficient pentru necesarul recunoscut familiei, în timp ce copiii și alți membri ai gospodăriei pot avea drepturi derivate din situația persoanei eligibile, cu condițiile prevăzute de lege. Kindergeld, alocația pentru copii, este de 259 de euro lunar pentru fiecare copil eligibil, independent de venitul părinților și se acordă, de regulă, până la 18 ani, cu prelungiri în anumite condiții, inclusiv până la 25 de ani pentru cei aflați în formare. Potrivit informațiilor Familienkasse, instituția care administrează prestația, și cetățenii altor state UE pot beneficia de aceste drepturi. Iar de la a patra lună după intrare, sunt relevante condițiile dreptului de liberă circulație, care pot fi îndeplinite prin muncă, șomaj involuntar, drepturi familiale sau alte situații recunoscute. Fiecare dosar este verificat individual, iar eligibilitatea pentru alocație și cea pentru ajutorul de bază se examinează după reguli proprii.

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Așadar, familiile care câștigă suficient pentru întreținerea părinților, dar insuficient pentru întregul necesar al copiilor, pot solicita Kinderzuschlag, de până la 297 de euro lunar pentru fiecare copil. Portalul federal pentru familii indică praguri minime de venit de 900 de euro brut pentru un cuplu și 600 de euro pentru un părinte singur, alături de celelalte condiții. Copilul trebuie, între altele, să locuiască în gospodărie, să aibă sub 25 de ani și să fie necăsătorit, în timp ce sprijinul pentru locuire, masa școlară sau rechizite răspunde altor nevoi, dar, în definitiv, totalul drepturilor depinde de situația concretă a familiei.

Sistemul de protecții sociale europene se întind și mai departe de atât, însă, fiindcă regulile europene permit ca un părinte care muncește în Germania să aibă drepturi pentru un copil care locuiește în România. Potrivit Comisiei Europene, când ambii părinți lucrează în țări diferite, prioritatea revine, de regulă, țării în care locuiește copilul, dacă unul dintre părinți lucrează acolo. Celălalt stat poate achita diferența până la prestația mai mare, astfel fiind evitată plata integrală de două ori pentru același copil și aceeași perioadă. Adeverințele și schimbul de informații între instituții servesc stabilirii acestor drepturi, așa că o declarație falsă privind situația copilului sau prestațiile deja primite poate schimba legalitatea plății. Pe lângă toate acestea, nici munca pe bani puțini nu este echivalentă cu o angajare fictivă. În hotărârea Genc din 4 februarie 2010, Curtea de Justiție a Uniunii Europene arată că statutul de lucrător presupune activitate reală și efectivă, cu excluderea celei pur marginale și accesorii. Evaluarea privește raportul de muncă în ansamblu, iar cuantumul mic al salariului sau completarea lui prin sprijin public nu înlătură singure acest statut. Practic, autoritatea trebuie să stabilească dacă există o activitate autentică și un drept aplicabil situației concrete.

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Cum au fost exploatați românii plecați în Germania pentru indemnizațiile oferite de stat

Potrivit unor date publicate de Guvernul German în vara acesti ani, la 31 octombrie 2025, existau 531.150 de cetățeni români în locuri de muncă supuse contribuțiilor sociale. Dintre ei, 269.506 ocupau posturi încadrate în categoria activităților auxiliare, iar 231.505, posturi care presupun formare profesională. Monitorul IAB din octombrie 2026 estimează că există aproximativ 772.000 de angajați cu cetățenie română sau bulgară, împreună, în august 2026, de data aceasta, indicatorul incluzând atât locurile de muncă supuse contribuțiilor sociale, cât și angajările exclusiv de tip minijob; valorile recente sunt provizorii. Se vede, așadar, că tocmai dependența dintre muncă, locuință și accesul la instituții poate crea teren pentru exploatare. Într-un răspuns parlamentar din 6 ianuarie 2026, guvernul german confirmă că primise relatări din municipalități și Jobcentere despre contracte fictive, muncă ilegală și raporturi de muncă abuzive, inclusiv în legătură cu persoane din România și Bulgaria. Unele persoane erau obligate să predea prestațiile unor structuri criminale care organizau și intrarea în țară sau cazarea. Când intermediarul controlează aceste relații, verificarea trebuie să urmărească și cine dispune efectiv de bani.

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Un caz documentat arată concret un asemenea circuit. Pe 28 iunie 2022, Poliția Dortmund și Parchetul Bochum, cu sprijinul DIICOT și coordonarea Eurojust, au anunțat executarea unui mandat de arestare și a 44 de mandate de percheziție în Germania și România. Potrivit suspiciunilor comunicate atunci, organizatorii aduceau familii sărace din estul României prin înșelăciune sau constrângere, solicitau prestații în numele lor, apoi le trimiteau înapoi și păstrau plățile. Prejudiciul era estimat la până la două milioane de euro. Este un precedent de anchetă, cu stadiul și estimarea din 2022; comunicatul nu stabilește rezultatul judiciar final.

În motivarea unei hotărâri din 3 decembrie 2024, Tribunalul Bochum relua constatări dintr-un dosar soluționat în 2023, care avea în centru o schemă de angajări fictive, în care erau implicați predominant cetățeni români, care presupunea plata a 500 de euro pentru contract și a 250 de euro lunar pentru state de plată și chitanțe. Documentele susțineau încasarea unor prestații fără existența muncii declarate, iar sumele erau cerute din ajutoarele obținute astfel, ceea ce transforma fabricarea și întreținerea dosarelor într-o sursă de venit pentru organizatori.

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Totodată, o altă sursă de venit pentru cei implicați este locuința. Într-un raport prezentat parlamentului regional în aprilie 2026, guvernul Renaniei de Nord-Westfalia descrie proprietari care închiriau migranților vulnerabili spații degradate și încasau avansuri pentru utilități fără să le transfere integral furnizorilor. La controalele din 4 martie 2026, în 265 de locuințe din 12 orașe, existau indicii de încasare nelegală a Bürgergeld pentru 203 persoane, prejudiciile calculate de autorități ridicându-se la aproximativ 452.000 de euro. Este important să separăm faptul că un solicitant care furnizează deliberat informații false poate răspunde pentru fraudă, dar și că o persoană constrânsă să predea banii poate fi victimă a organizatorilor. Identificarea titularului dosarului social este doar începutul investigației, în timp ce contractele, circulația banilor, controlul conturilor și legătura cu proprietarul sau angajatorul sunt cele care pot lămuri cine a cunoscut falsurile și cine a încasat câștigul.

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Cum sunt tratate cazurile de fraudă de către extrema dreaptă din Germania

Un exemplu recent de fraudă sancționată definitiv vine din Schweinfurt. Într-un comunicat din 17 aprilie 2026, autoritatea vamală anunță condamnarea a doi soți care ascunseseră venituri din transporturi de persoane și colete spre Kaliningrad, realizate în perioada octombrie 2022-noiembrie 2023, în timp ce încasau ajutorul de bază. Fiecare a primit nouă luni de închisoare cu suspendare, iar peste 15.000 de euro trebuie restituiți. Anchetatorii au pornit de la un indiciu transmis de Jobcenter și au verificat activitatea, inclusiv prin probele din telefon și deplasările vehiculului. Iar la nivelul întregului sistem, bilanțul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 2025 consemnează 133.640 de proceduri noi pentru suspiciuni de abuz. Separat, între cazurile soluționate cu abuz ori suspiciune, figurează 406 cazuri organizate. Raportul acoperă 300 de Jobcentere administrate în comun, fără rezultatele celor 104 operatori exclusiv municipali. Instituția precizează că amploarea reală și prejudiciul total nu pot fi cuantificate fiabil. Sunt categorii administrative diferite, care nu permit calcularea unei rate naționale a fraudelor demonstrate sau atribuirea lor unei cetățenii.

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În plus, același bilanț federal indică o metodă concretă de depistare, prin faptul că schimbul automatizat de date a identificat 79.577 de cazuri de plăți în exces, de aproximativ 61,8 milioane de euro. În 77,6% dintre ele, cauza era venitul din muncă nedeclarat instituției plătitoare. Pentru adrese și situația familiilor, fragmentarea informațiilor între instituții este problema pe care încearcă să o rezolve modelul MISSIMO, prezentat de Primăria Köln în aprilie 2025, care pune în legătură administrația locală, Familienkasse, poliția și Jobcenterul pentru identificarea prestațiilor nejustificate.

Așa arată tabloul unei hibe sistemice care poate fi folosită simultan și în vacă de muls pentru infractori, și în bază pentru distrugerea multor familii de imigranți, dar și, în cele din urmă, în restrângerea unor drepturi și protecții sociale care pot fi vitale în integrarea firească a diasporei și în instrumentalizarea unei probleme sistemice în discurs anti-imigrație de către extrema dreaptă în creștere în Germania. Potrivit Deutsche Welle, Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta AfD, a acuzat pe X, la 28 octombrie, tot mai mulți migranți din România de jefuirea sistemului social german, invocând alocațiile, ajutorul de bază și asistența medicală. Relatarea DW critică și lipsa probelor că persoanele filmate în reportajul MDR ar fi încasat ilegal ajutoare, iar direcția politică poate fi citită în propunerea parlamentară AfD 21/9080 pentru accesul vizat la ajutorul de bază, prin care partidul cere cinci ani de activitate legală, asigurată și suficientă pentru întreținere, germană la nivel B2 și limitarea prestațiilor la 12 luni consecutive, respectiv cinci ani în întreaga viață activă. Documentul solicită și modificări ale regulilor europene, pe motiv că extinderea unor restricții asupra lucrătorilor presupune schimbarea dreptului UE, în condițiile în care, dacă s-ar da curs pur și simplu acestor cereri politice, aplicarea lor ar putea exclude și persoane care îndeplinesc condițiile actuale, fără să fi comis o fraudă.

Iar în țări vecine, precum Austria, situația deja a căpătat o turnură politică vădită în discursul anti-imigrație care a înlocuit miza protecției sociale și a stimulării integrării pentru cetățenii străini. În hotărârea din 16 iunie 2022, în cauza C-328/20, CJUE a constatat că mecanismul austriac de ajustare a prestațiilor familiale după costul vieții din țara copilului încălca dreptul european, astfel că tribunalul a subliniat că lucrătorii migranți contribuie prin taxe și contribuții la finanțarea politicilor sociale ale statului gazdă.

La finele lunii septembrie, Bundestagul a adoptat un plan în zece puncte împotriva abuzurilor și exploatării, care urmărește schimbul de informații, întărirea capacității de investigare, protecția victimelor și intervenții asupra locuințelor degradate. Ministerul Muncii preciza că răspunderea angajatorilor pentru prestații plătite în exces în legătură cu angajări nedeclarate ori fictive fusese introdusă în SGB II de la 1 iulie, așa că, în prezent, cel puțin, irecția relevantă pentru schemele descrise este urmărirea celor care fabrică raporturile de muncă și încasează banii.

Problema este că cei care chiar au nevoie disperată de ajutor și sunt expuși riscului pierderii accesului la aceste protecții sociale sunt lăsați fără resorturi adesea după astfel de scheme de fraudare. Într-o analiză din 28 septembrie, BAG Wohnungslosenhilfe, organizație specializată în sprijinirea persoanelor fără locuință, a susținut că trebuie pus mult mai mult accent pe răspunderea angajatorilor și intervențiile împotriva chiriilor abuzive, dar avertizează asupra măsurilor care reduc mijloacele de subzistență. Organizația a criticat inclusiv propunerea de scurtare a prestațiilor de tranziție și schimbarea condițiilor accesului după cinci ani de ședere. În evaluarea sa, pierderea sprijinului și a unei adrese poate crește dependența față de intermediari, creând, într-un fel, un cerc vicios care se îndepărtează și mai mult de o soluționare care să păstreze în centru scopul de a proteja categoriile vulnerabile.

Este firect, pentru contribuabilii din Germania, ca rezultatul unor astfel de anchete să fie recuperarea banilor care au plecat ilegal din sistem și oprirea mecanismului care îi deturnează. Dar pentru familia îndreptățită la sprijin contează și soluționarea corectă, la timp, a cererii sale, iar creșterea numărului de prestații întrerupte trebuie evaluată și prin corectitudinea deciziilor luate. Evaluarea controlului are nevoie și de bunurile recuperate de la organizatori, de condamnările definitive și de rezultatele contestațiilor, pentru a arăta dacă intervenția statului ajunge la cei care au profitat sau lasă alte familii fără protecția prevăzută de lege. Cât despre transformarea problemelor sistemice ale unei scheme de ajutor social în propagandă politică de extremă dreapta anti-migrație este marca unei înțelegeri de ultimă speță a modului în care roțile unui astfel de sistem tind să se învârtă în dezavantajul celor mai vulnerabili oameni creând, intenționat sau nu, o fisură și mai adâncă la nivel societal.

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