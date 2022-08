Ce echipamente de protectie sunt necesare daca lucrezi in industria alimentara?

Industria alimentara se numara printre domeniile in care utilizarea unor echipamente de protectie adecvate este esentiala. Legislatia vorbeste pe larg despre conditiile pe care este nevoie sa le indeplineasca lucratorii din domeniu.

Prevederi legale pentru angajatorii din domeniul alimentar

Reglementarile esentiale fac parte din Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor. Emitentul este Ministerul Sanatatii.

Articolul 67 are prevederi foarte clare referitoare la purtarea de echipamente de protectie de catre toate persoanele care lucreaza la manipularea, prepararea, transportul, servirea si desfacerea alimentelor.

Aceste persoane sunt obligate sa poarte in timpul lucrului, in raport cu specificul locului de munca si in conformitate cu actele normative in vigoare, echipamentul de protectie sanitara a alimentelor, alb sau de culoare deschisa, curat, care sa acopere imbracamintea si parul capului si sa fie impermeabil in partile care vin in contact cu umezeala.

De asemenea, lucratorii au obligatia sa nu intre la toaleta cu echipamentul sanitar de protectie a alimentelor si sa isi spele mainile cu apa si cu sapun inainte de inceperea lucrului si ori de cate ori este necesar in cursul activitatii, in special dupa folosirea toaletei.

In ceea ce priveste persoanele care executa operatiuni de curatare, se prevede ca acestea nu vor purta echipamentul de protectie sanitara a alimentelor in cursul efectuarii acestor operatiuni.

Ads

Alte norme se refera la depozitarea corecta a oricaror echipamente de protectie. Articolul 15 al textului legislativ prevede faptul ca in toate unitatile alimentare trebuie sa fie asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate normativelor de proiectare si de protectia muncii aflate invigoare.

In plus, pentru pastrarea echipamentului sanitar de protectie a alimentelor si a imbracamintii individuale a personalului se vor asigura spatii dotate si dimensionate in functie de profilul unitatii. O alta obligatie consta in pastrarea separata a echipamentului folosit la operatiunile de curatenie si igienizare.

Articolul 24 prevede, suplimentar, faptul ca unitatile de industrie alimentara sunt obligate sa aiba angajat un ingrijitor, insarcinat cu intretinerea curateniei intreprinderii si a grupurilor sanitare, precum si personal insarcinat cu intretinerea curateniei in incaperile in care se desfasoara procesul tehnologic. Acestui personal trebuie sa i se asigure echipament de protectie de culoare diferita de cea a echipamentului de protectie sanitara.

Ads

Ce echipamente de protectie poti cumpara?

In domeniul sigurantei alimentare sunt folosite halate realizate din mai multe straturi, eficiente impotriva improscarilor cu lichide. Aceste produse de unica folosinta au mansete tricotate, sunt dotate cu fermoar etans si au fost supuse unui tratament antistatic.

Alte articole necesare sunt bonetele de unica folosinta, fabricate din material netesut, cu elastic in perimetru. Materialul permite circulatia usoara a aerului, dar acopera in intregime parul de pe cap, exact asa cum prevede legea.

Necesare intr-o bucatarie sunt si manusi concepute special pentru mediul uleios, aprobate pentru utilizarea cu alimente. Asigura confort de nivel inalt si sensibilitate buna la nivelul degetelor, precum si o bariera ridicata impotriva uleiurilor si a lichidelor.

Pentru a descoperi intreaga gama de echipamente de protectie necesare in industria alimentara, viziteaza magazinul online TotalClean.ro! Vei gasi solutii de calitate, la pret avantajos, care iti vor permite sa respecti in totalitate normele legale!