Un cercetător în domeniul proteinelor împărtășește micul său dejun preferat: ușor de preparat, pentru mușchi puternici și o stare bună de sănătate

Autor: Bogdan Atanasiu
Sambata, 16 August 2025, ora 15:15
589 citiri
Un cercetător în domeniul proteinelor împărtășește micul său dejun preferat: ușor de preparat, pentru mușchi puternici și o stare bună de sănătate
Alimente pregătite pentru a fi servite la micul dejun FOTO Pixabay

Dacă expertul în nutriție Stuart Phillips ar putea alege un singur moment al zilei în care să crești aportul de proteine, crede că acesta ar fi micul dejun. Ca unul dintre cei mai renumiți specialiști în proteine și om de știință în nutriție, care studiază acest macronutrient de decenii, Phillips spune că mania proteinelor a luat recent amploare, cu produse precum apa proteică sau înghețata proteică devenind populare.

„Proteina apare în locuri unde, sincer, nu are ce căuta,” a declarat Phillips, profesor de fiziologie umană și știința nutriției la Universitatea McMaster, pentru podcastul Zoe Nutrition. „În ziua de azi, nimeni nu este cu adevărat deficitar în proteine.”

În schimb, explică el, unii oameni ar putea consuma „puțin sub ceea ce consider a fi aportul recomandat” de proteine – o problemă ușor de rezolvat fără a adăuga suplimente scumpe sau produse ultra-procesate în dieta zilnică.

Micul dejun bogat în proteine al lui Phillips este ieftin, sățios și flexibil

Phillips face parte dintr-un grup tot mai mare de cercetători și nutriționiști care recunosc că dozele zilnice recomandate de proteine sunt puțin sub nivelul optim pentru majoritatea oamenilor. „O masă care tinde să fie săracă în proteine, dar bogată în carbohidrați, este micul dejun,” explică el.

Decenii la rând, mesele de dimineață au fost adesea dominate de carbohidrați ultraprocesați, precum cereale, mixuri pentru clătite, brioșe sau pâine prăjită.

„Carbohidrații și grăsimile sunt combustibil,” spune el, „dar proteina este componenta structurală a tot ceea ce avem.” Pentru el, cea mai simplă modalitate de a transforma micul dejun într-o masă bogată în proteine este să începi cu un strat de iaurt, în loc de pâine.

„Superalimentul meu la micul dejun este iaurtul grecesc,” spune Phillips. Are mai multe proteine decât iaurtul obișnuit și se combină ușor cu alte ingrediente sănătoase și bogate în nutrienți. „Adaug nuci, semințe, fructe – este micul meu dejun preferat aproape în fiecare zi.”

De exemplu, o cană de iaurt grecesc simplu (20 g proteine) cu un sfert de cană de nuci mixte (5,5 g), o linguriță de semințe de chia (1 g) și jumătate de cană de fructe de pădure (0,5 g) oferă aproximativ 27 g proteine. Indiferent de cine ești sau ce obiective ai în construirea masei musculare, ai deja un aport semnificativ pentru ziua respectivă.

De câtă proteină ai nevoie cu adevărat? O formulă rapidă

Experții în nutriție nu sunt mereu de acord asupra cantității optime de proteine, dar Phillips spune că mulți au exagerat recent, reacționând excesiv la ideea că recomandările oficiale sunt prea mici.

„Se ajunge la ideea: ‘Trebuie să consumăm proteine pentru că nu avem suficiente,’ dar nu acesta este mesajul,” explică el. „De fapt, mulți consumă mai mult decât este necesar.”

Recomandarea sa actuală: aproximativ 1 gram de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi.

De exemplu, o persoană de 68 kg ar trebui să consume aproximativ 68 g proteine. Persoanele mai în vârstă ar trebui să țintească puțin mai mult, în jur de 1,2 g pe kilogram de greutate corporală.

Mulți influenceri recomandă mult mai mult. Dr. Peter Attia, un medic popular în domeniul longevității, sugerează peste dublul cantității recomandate de Phillips, adică aproximativ 2,2 g/kg.

„Ciclul acesta de hype nu trebuie urmat orbeste. Beneficiile proteinelor se opresc, probabil, mult mai repede decât cred majoritatea oamenilor,” conchide Phillips.

