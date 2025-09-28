7 moduri în care să folosești brânza cottage pentru un plus de proteine

Unul dintre cele mai populare moduri de a consuma brânza cottage este în parfait cu fructe FOTO Pixabay

Fie că brânza cottage este preferata ta absolută sau te lupți cu textura ei, există o modalitate prin care să te bucuri de acest aliment bogat în proteine. Doar o cană de brânză cottage cu 2% grăsime conține 24 de grame de proteine! Așadar, este o modalitate simplă de a-ți crește aportul proteic la orice masă din zi.

Brânza cottage nu este doar pentru boluri cu fructe (chiar dacă acestea sunt o alegere clasică și iubită). Dieteticienii recomandă să o adaugi în ouă, paste, smoothie-uri sau chiar în piureul de cartofi! Chiar dacă nu e pe gustul tău, nutriționiștii au câteva trucuri care te-ar putea convinge.

Eatingwell.com a publicat mai multe idei creative pentru a introduce mai multă proteină în alimentația ta cu ajutorul brânzei cottage.

1. Într-un parfait cu fructe

Unul dintre cele mai populare moduri de a consuma brânza cottage este în parfait cu fructe. „La micul dejun, îmi place să amestec brânză cottage cu o lingură de unt de arahide sau de migdale, peste care adaug fructe de pădure și granola sau fulgi de cereale integrale”, spune nutriționista Elizabeth Harris.

Ads

Combinarea brânzei cottage cu fructe aduce carbohidrați și fibre, transformând-o într-un mic dejun sau o gustare echilibrată. „Prefer pepenele galben, afinele sau perele alături de brânză cottage. Piersicile proaspete sunt și ele delicioase!”, spune nutriționista Lisa Andrews. Poți folosi orice fruct ai la îndemână.

Nu-ți place textura? Încearcă un truc: „Adaugă o cană de brânză cottage într-un blender și mixează până devine fină. Apoi poți construi parfait-ul cu granola și fructe”, recomandă Sharniquia White.

2. Alături de legume

Dacă preferi gustările sărate, combină brânza cottage cu legume și condimente. Este o modalitate rapidă și ușoară de a crește aportul de proteine și fibre.

„La prânz, îmi place să adaug cartof dulce cubulețe, roșii cherry, carne tocată, avocado, brânză cottage și un strop de miere”, spune dieteticianul Gabby Zeagler. Pentru o gustare sățioasă, ea recomandă brânză cottage cu roșii cherry, castraveți tăiați cuburi și condimente. Poți folosi această combinație și pe o felie de pâine prăjită. Dacă îți plac aromele picante, adaugă puțin sos iute!

Ads

3. Amestecată în ouă

Pentru micul dejun sau chiar la prânz, poți bate puțină brânză cottage în ouă. „Îmi place să o adaug în omletă – o face mai pufoasă și adaugă proteine în plus”, spune nutriționista Nicole Ibarra. Un ou mare are aproximativ 6 grame de proteine, iar dacă îl combini cu ¼ cană de brânză cottage, obții 18 grame de proteine chiar de dimineață!

Dacă nu ești fan, o poți folosi în mini-omlete la cuptor. „Adaugă brânza cottage în compoziția de ouă, toarn-o în forme, coace și vei obține o textură fină, fără să simți gustul brânzei cottage”, explică White.

4. Într-un smoothie

Dacă ți se pare prea grunjoasă, o poți mixa direct într-un smoothie. „Prin mixare, obții o textură fină, perfectă pentru cei care vor beneficiile brânzei cottage fără consistența originală”, spune Ibarra. „Îmi place să o blenduiesc cu fructe de pădure congelate și puțin lapte pentru o gustare dulce și bogată în proteine.”

Adăugând doar ½ cană de brânză cottage și 1 cană de lapte, obții 20 de grame de proteine într-un smoothie.

Ads

5. În sos pentru paste

Brânza cottage transformă o masă simplă de paste într-un preparat bogat în proteine. „O metodă sigură este să o adaugi direct în sosul pentru paste”, spune Zeagler.

Se amestecă bine atât în sosurile roșii, cât și în cele cu brânză. „O poți mixa cu brânză pentru un mac and cheese mai proteic sau o poți pune direct într-un sos cu carne pentru un spaghetti cremos și sățios.” De asemenea, poate înlocui ricotta în lasagna sau alte rețete la cuptor.

6. În aluatul de clătite

Diminețile de weekend sunt perfecte pentru o porție de clătite, dar de obicei acestea nu conțin prea multe proteine. Adaugă brânză cottage și le transformi într-o masă mai sățioasă și mai sănătoasă. „Sunt simple, gustoase și o variantă mai echilibrată pentru un desert de dimineață”, spune nutriționista Kay Lee. Tot ce îți trebuie sunt brânză cottage, fulgi de ovăz, ouă, vanilie, puțină miere și scorțișoară.

7. În piureul de cartofi

Poți înlocui smântâna cu brânză cottage în piureul de cartofi pentru a-l face mai cremos și mai bogat în proteine. „Dacă pui ¼ cană de brânză cottage cu 2% grăsime în loc de ¼ cană de smântână, câștigi aproape 5 grame de proteine și reduci 5 grame de grăsimi saturate”, spune nutriționista Juliana Crimi. Este o combinație ideală pentru sațietate și sănătatea inimii.

Ads

Concluzia specialistului

Brânza cottage este o modalitate simplă și versatilă de a adăuga proteine la mese dulci sau sărate. Cu aproximativ 24 de grame de proteine pe cană și mult mai puține grăsimi saturate decât alternativele precum smântâna sau brânza clasică, merită inclusă în dietă.

Dieteticienii recomandă să o adaugi în sosuri pentru paste, piure de cartofi, aluat de clătite, smoothie-uri sau ouă. De asemenea, este ideală ca bază pentru parfaituri cu fructe, boluri cu legume sau chiar pe pâine prăjită. Dacă nu îți place textura, o poți pasa rapid în blender pentru o consistență cremoasă și fină. Tocmai neutralitatea gustului o face baza perfectă pentru o mulțime de rețete sănătoase și proteice, scrie eatingwell.com.

Ads