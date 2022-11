Bătrân filmat vandalizând o clădire istorică din Londra. ”Nu suntem dispuşi să stăm degeaba” VIDEO

Activiştii din mişcarea ecologistă Just Stop Oil au vandalizat luni cu vopsea portocalie faţadele mai multor clădiri din centrul Londrei, relatează DPA.

Activiștii cer Guvernului britanic să oprească toate licenţele şi acordurile ce vizează noile exploatări de petrol şi gaze naturale

Just Stop Oil a anunţat că activiştii săi au folosit extinctoare pentru a stropi cu vopsea faţadele sediilor Home Office (Ministerul de Interne), MI5 (Agenţia britanică de contrainformaţii şi securitate internă), Bank of England (Banca Centrală a Regatului Unit) şi companiei mass-media News Corp din zona London Bridge.

Organizaţia de mediu afirmă că acele clădiri au fost alese pentru că ele reprezintă stâlpii care susţin şi menţin la putere economia bazată pe carburanţi fosili.

The organization “Just Stop Oil” continued its acts of devastation in London today. pic.twitter.com/PQbTJBFJ8t