Gest șocant la Washington: Constituția americană, vandalizată cu praf roșu de activiști ecologiști. Ei îi cer lui Biden să declare starea de urgență climatică

Doi activiști ecologiști au protestat la Washington, aruncând cu un praf roșu pe geamul care protejează exemplarul original al Constituției americane, solicitând președintelui Joe Biden să declare starea de urgență în combaterea schimbărilor climatice,, relatează AFP.

”Nu vrem sfârşitul civilizaţiei, dar asta e calea pe care ne-am angajat în prezent”, trage un semnal de alarmă organizaţia Declare Emergency, care a revendicat protestul pe X, repostând o înregistrare video a incidentului.

Climate activists pour red powder on the case holding the original US Constitution at the National Archives in Washington DC. For now, it's unclear if the document was damaged, but they were allowed to go about their protest for a time without arrest. pic.twitter.com/8ubR60obsn