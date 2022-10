Tablou de Van Gogh, distrus cu supă de roșii de două activiste. Opera de artă este estimată la peste 80 de milioane de dolari VIDEO

Două tinere, activiste de mediu, au aruncat vineri, 14 octombrie, cutii în care se afla supă de roșii pe un tablou pictat de Van Gogh, în National Gallery din Londra, relatează CNN.

Activistele fac parte din grupul ”Just Stop Oil”, care solicită oprirea imediată a oricărui nou proiect petrolier sau gazier.

”Criza provocată de creşterea costului vieţii provine din energiile fosile - viaţa cotidiană a devenit inabordabilă pentru milioane de familii care suferă de frig şi de foame - ele nu dispun nici măcar de mijloacele financiare pentru a-şi cumpăra o conservă de supă”, a declarat una dintre autoarele actului de vandalism, activista ecologistă Phoebe Plummer, în vârstă de 21 de ani, citată în comunicatul publicat de mişcarea Just Stop Oil. ”În acelaşi timp, există oameni care mor din cauza incendiilor şi a secetelor provocate de dereglările climatice. Nu putem să ne permitem noi proiecte petroliere şi gaziere, pentru că ele vor distruge totul”, a adăugat ea.

”Ce este mai important, arta sau viaţa? Este arta mai importantă decât mâncarea? E mai importantă decât dreptatea? Sunteţi mai interesaţi de protejarea unui tablou decât de protejarea planetei noastre şi a oamenilor?”, mai a declarat tânăra activistă în faţa capodoperei vandalizate.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

Celebrul tablou, ”Floarea soarelui”, are o valoare estimată la 84,2 milioane de dolari. Potrivit reprezentanților Galeriei, tabloul era acoperit cu sticlă şi nu a fost deteriorat.

Eco-Activists Throw Soup On Van Gogh's 'Sunflowers' Painting In London@JustStop_Oil said in a statement that two protesters threw two cans of Heinz Tomato soup over the painting at 11:00 am (1000 GMT) to demand that the UK government halt all new oil and gas projects. #VanGogh pic.twitter.com/H04sKfnDJq