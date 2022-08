Femei afgane fugărite de talibani și lovite cu patul puștii, după un protest reprimat. Tinerele s-au ascuns prin subsoluri VIDEO

La împlinirea unui an de la instaurarea regimului taliban, femei afgane au ieşit în stradă sâmbătă, 13 august, la Kabul pentru a denunţa restricţiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educaţie, muncă şi libertate de mişcare.

Manifestaţia a fost dispersată cu focuri de armă, transmit AFP şi DPA.

Talibani în uniforme militare şi înarmaţi cu puşti de asalt au blocat o intersecţie în faţa protestatarelor şi au început să tragă în aer timp de câteva secunde pentru a dispersa marşul paşnic la care participau aproximativ 40 de femei, scandând "Pâine, muncă şi libertate".

De asemenea, demonstrantele purtau un banner pe care scria: "15 august este o zi neagră", făcând referire la data la care talibanii au cucerit Kabulul în 2021.

Imagini de pe reţelele de socializare au arătat cum forţele talibane au tras focuri de avertisment şi le-au agresat fizic pe femei pentru a le împiedica să mărşăluiască spre centrul oraşului.

Taliban shot us, my nail is broken, we are imprisoned in a pharmacy, says a woman protester in Kabul. pic.twitter.com/WciDSwz1Fz