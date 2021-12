Un consilier al premierului Nicolae Ciucă cere ca AUR să fie scos în afara legii și demisii la Jandarmerie, în urma protestului de la Parlament

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat miercuri, 22 decembrie, că se așteaptă la sancțiuni în urma modului în care a acționat Jandarmeria la protestul AUR de marți. Liberalul a anunțat și că va propune modificarea legii, astfel încât partidele extremiste să fie scoase mai uşor în afara legii.

Muraru, consilier al premierului pe probleme de xenofobie și antisemitism, a amintit că Jandarmeria are o imagine negativă, după episodul 10 August.

”Pot să înţeleg că Jandarmeria nu a vrut să tensioneze situaţia şi să recurgă la violenţă, dar, în acelaşi timp, pot să mă întreb de ce avem Jandarmerie dacă ei stau în faţa Parlamentului şi le permit manifestanţilor să intre în curtea Parlamentului şi să se apropie de clădire”, a spus Muraru la Profit TV, despre protestul de la Parlament, de marţi, în urma căruia manifestanţii au pătruns în curtea Parlamentului şi au vandalizat mai mulţe maşini ale oficialelor.

Deputatul a arătat că ”numărul protestatarilor era redus, nu erau zeci de mii”.

”Am înţeles, potrivit estimărilor, că au fost o mie de protestatari. Eu nu am văzut nicio demisie, până la această oră. Eu ştiu că, atunci când o instituţie greşeşte, eu ştiu că opinia publică aşteaptă sancţiuni, aşteaptă demisii. Nu am văzut nici măcar o investigaţie de proporţie, lansată pentru a vedea cine au fost responsabilii care au permis şi care a fost strategia Jandarmeriei care a dat greş, pentru că, în definitiv, orice strategie a făcut Jandarmeria, a dat greş, este o concluzie care nu are nevoie de o argumentaţie ştiinţifică”, a explicat deputatul PNL.

Alexandru Muraru a mai afirmat că este nevoie de modificări la regulamentul Camerelor Parlamentului, după modul în care se manifestă partidul AUR în Parlament.

”Un partid extremist a penetrat Parlamentul României cu mijloace mult mai complexe şi diversificate decât o făcea Partidul România Mare în anii 90. Trebuie să ne adaptăm”, a afirmat liberalul, menţionând că va propune o modificare la legea partidelor politice, pentru a scoate mai uşor în afara legii astfel de partide.