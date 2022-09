Cine este anonimul care a autorizat protestul AUR programat pe 2 octombrie: ”Am 100 de prieteni care vor fi atenți la participanți”

Un consilier parlamentar AUR, cu un profil puțin cunoscut pe scena publică, se află în spatele protestului la care sunt chemați masiv oameni și care va avea loc în Piața Universității din București, duminică, 2 octombrie.

Bucureștiul este împânzit de afișe ce anunță organizarea acestui protest. Pe unele sunt menționate doar coordonatele adunării, iar pe altele sunt enumerate și motivele pentru care oamenii sunt invitați să iasă în stradă, însă un lucru e cert în cazul amândurora: nici urmă de organizatori.

George Simion, liderul AUR, a promovat intens protestul programat 2 octombrie, atât în mediul online, cât și la posturile de televiziune unde a fost invitat sau pe site-ul oficial al partidului.

”Frig și întuneric sau alegeri anticipate!

Facturi mai mari decât salariile!

Prețuri record la carburanți și alimente!

Avem două opțiuni: frig întuneric și foame sau alegeri anticipate!

În 2 octombrie cerem guvernului să plece”, este mesajul scris pe pliantele împărțite masiv de membrii AUR în ultimele săptămâni.

Liderul AUR chiar a făcut un apel public către susținătorii săi să îl ajute să le împartă, indicând adresa de la care pot fi ridicate.

”Pregătim de o lună de zile protestul din Piața Universității. La început când am anunțat protestul erau mulți care boicotau protestul. Protestul va fi unul cu o prezență masivă, zeci de mii de oameni vor fi în stradă pe 2 octombrie. (...) Sunt speriați pentru că au făcut o estimare și se așteptau 30.000 de oameni în stradă duminică”, a declarat George Simion într-un live postat pe Facebook miercuri, 28 septembrie.

Anonimul de la AUR care a organizat protestul din 2 octombrie

În ciuda modului în care Simion prezintă protestul ca fiind un eveniment de amploare la care așteaptă prezența a zeci de mii de oameni, lucrurile stau diferit, cel puțin pe hârtie.

Primăria Capitalei a explicat pentru Ziare.com că o persoană fizică a solicitat aprobare pentru protest, pentru 5.000 de participanți, pe care a obținut-o. Este vorba despre Mihai Florin Jereb, consilier parlamentar AUR.

(Mihai Florin Jereb, consilier parlamentar AUR FOTO Facebook)

Ziare.com l-a contactat pe Jereb, care a confirmat informațiile și susține că nu este pentru prima dată în această postură, el fiind de asemenea organizatorul protestelor față de măsurile impuse de pandemia de coronavirus. Mai mult, susține că inițiativa manifestației îi aparține în totalitate și că partidul AUR s-a alăturat ulterior demersului, iar din acest motiv pe afișe nu este menționat partidul

”Eu sunt organizatorul protestului, partidul s-a alăturat după. Eu sunt și organizatorul protestului din 2 octombrie 2021. De aceea nu apare AUR pe pliante. E un protest împotriva clasei politice care ne conduce și care ne-a adus în starea asta. După covid, antreprenorii din HoReCa și-au schimbat efectiv domeniul de activitate și acum din cauza facturilor la curent și gaze trebuie să își schimbe din nou domeniul de activitate. Că asta e problema principală”, a declarat Mihai Florin Jereb pentru Ziare.com.

Întrebat dacă își asumă orice posibile incidente pot apărea la astfel de manifestații, Jereb a declarat că este în dialog permanent cu jandarmeria, dar și că are 100 de ”prieteni” care vor fi atenți la participanți.

”Eu o să am un dialog cu jandarmeria, cum am avut și anul trecut, când au fost peste 40.000 de participanți, mi-am asumat niște situații la universitate, după care totul a fost OK și nu a degenerat. Nu pot să răspund pentru oamenii care vin la un protest și fac lucruri. O să fiu atent și am 100 de prieteni care vor fi atenți la participanți. Dacă văd un om că vine cu alte intenții, îl voi scoate din mulțime și îl voi preda autorităților.

Cei 100 de prieteni nu sunt membri ai partidului, eu vorbesc de ajutor în organizare. Am 100 de persoane care mă ajută pe mine pentru că în momentul în care faci un protest trebuie să te asiguri că nu vin grupuri într-o mulțime care să deturneze scopul pașnic al protestului. Dacă voiam să fac un protest care să nu fie pașnic, nu-l autorizam”, a mai spus Jereb.

Consultantul AUR a menționat că a organizat și protestele față de măsurile impuse în contextul pandemiei de coronavirus și față de certificatul verde, în urma cărora ”a adunat amenzi foarte mari”.

Protest AUR cu aprobări solicitate pe persoană fizică: ”Vor să își păzească spatele dacă vor fi consecințe”

Consultantul politic Adrian Zăbavă susține că această practică este întâlnită des la proteste, adică organizatorii oficiali sunt persoane necunoscute, deloc vizibile. Referitor la cazul AUR, susține că nu ar fi o strategie din punct de vedere al comunicării, ci mai degrabă un mod de a-și ”păzi spatele dacă vor fi consecințe”.

”Cred că vor să se păzească de orice eventuală consecință a protestului, pentru consecințe fiind răspunzător de fiecare dată organizatorul. AUR e absolvit practic de a răspunde de ce se întâmplă la aceste proteste atâta timp cât nu este organizatorul oficial.

Din punct de vedere comunicațional, nu cred că e o strategie în spate pentru că ei comunică despre protest, e asumat. Comunicarea e asumată, ei împart asumat flyere cu privire la protest, Simion îl popularizează cu orice ocazie, deci nu este niciun semn de întrebare cu privire la paternitatea protestului. Cred că vor să își păzească spatele dacă vor fi consecințe.

E o practică destul de întâlnită la proteste, organizatorii oficiali sunt tot timpul ori niște no name-uri, cineva care nu e în prim-plan”, explică Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

Mai mult, consultantul politic adaugă că protestele fac parte din ”bagajul” partidelor de extremă, care profită de situațiile de criză pentru a crește capitalul electoral.

”Atât pandemia, cât și crizele suprapuse născute din război și problemele cu energia și inflația oferă contextul necesar pentru revolta publică. Iar partidele de extremă au în bagajul propriu organizarea de proteste în astfel de momente pentru creșterea capitalului electoral. Partidele de extremă încearcă să valorifice contextul în interes electoral, iar una dintre tactici e organizarea protestelor. Întărâtarea publicului până la revolta publică astfel încât să aibă de câștigat”, concluzionează Adrian Zăbavă.

De altfel, în luna septembrie au fost organizate proteste și în Cehia și în Germania față de prețurile tot mai mari la energie.

Concret, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Praga în 3 septembrie. Oamenii au cerut coaliţiei aflate la putere să ia măsuri pentru a controla preţurile tot mai mari la energie, inclusiv prin încheierea unor contracte directe cu Rusia, exprimându-şi totodată opoziţia faţă de Uniunea Europeană şi NATO.

Organizatorii demonstraţiei, membri ai unor forţe politice radicale – atât de extremă dreapta, cât şi Partidul Comunist -, au spus că Republica Cehă, ţară care deţine în prezent preşedinţia semestrială a Consiliului UE, ar trebui să fie neutră din punct de vedere militar şi să-şi asigure contracte directe cu furnizori de gaz, inclusiv cu Rusia.

„Scopul demonstraţiei noastre este de a cere o schimbare, în special rezolvarea problemei preţurilor la energie, mai ales la electricitate şi gaz, care ne va distruge economia în această toamnă”, a spus unul dintre organizatorii evenimentului, Jiri Havel, citat de site-ul de ştiri iDNES.cz.

Mii de oameni s-au adunat luni seară, 26 septembrie, în mai multe state din estul Germaniei pentru a protesta împotriva politicii energetice a guvernului și a sancțiunilor împotriva Rusiei.

Protestatarii au strigat sloganuri împotriva guvernului de coaliție al cancelarului Olaf Scholz și au purtat bannere cu mesajele „Opriți explozia prețurilor”, „Opriți războiul, opriți sancțiunile” și „Deschideți Nord Stream acum”.

Potrivit poliției, cele mai mari proteste au avut loc în statul Turingia. Aproape 24.000 de oameni ar fi luat parte la demonstrațiile din tot statul.

Saxonia-Anhalt a fost un alt stat unde au ieșit în stradă circa 13.000 de oameni. Manifestanții au protestat față de creșterea prețurilor la energie și sancțiunilor UE impuse Rusiei.

Potrivit poliției, au fost înregistrate în general mai puține demonstrații și mitinguri comparativ cu săptămâna precedentă.