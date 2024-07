Contabilii și economiștii protestează în Piața Victoriei. Saygo: "Nu suntem toţi evazionişti. Nu furăm noi statul, noi dăm bani la stat"

Economiştii, contabilii şi antreprenorii protestează luni, 8 iulie, în Piaţa Victoriei din Capitală. Ei solicită predictibilitate și acuză autoritățile că iau decizii de legislație fiscală pe care vor să le pună în practică într-un timp mult prea scurt și îi tratează ca pe evazioniști.

Protestul de luni din Piața Victoriei, care are loc între orele 8:30 și 13:00, include și un marș către ANAF şi Ministerul Finanţelor.

Contabilii, economiștii și antreprenorii folosesc vuvuzele şi afişează pancarte pe care scrie: "Fără haos fiscal, vrem un sistem normal!", "Digitalizare adevărată, nu birocraţie exagerată!", "E-tva România nu te vrea!", "E-tva nu-i pentru ţara mea!", "Legi clare şi corecte, fără măsuri nedrepte!", "Nu vrem legi peste noapte, vrem transparenţă şi dreptate!", "Fără haos în fiscalitate, vrem stabilitate!", "Transparenţă şi respect, nu doar legi fără efect!", "Vrem normalitate, nu haos în acte!".

"Vrem predictibilitate, vrem respect şi vrem să se aplice legea prevenirii. Este copleşitor ceea ce se întâmplă în modificările legislative. Nu putem să facem munca de control a statului şi nu suntem toţi evazionişti pentru că, de fapt, e-TVA a fost un semnal de alarmă de lipsă de respect şi lipsă de încredere a Ministerului Finanţelor faţă de contribuabilii care plătesc efectiv salariile", a declarat, pentru AGERPRES, Valentina Saygo, economist, contabil şi antreprenor.

Potrivit acesteia, principalele nemulţumiri sunt legate de punerea în practică a obligaţiilor pe care contribuabilii le au faţă de stat şi "cerinţele celor peste 60 de instituţii publice care au sancţiuni incredibile".

Ads

"Vrem să fim trataţi cu respect, vrem să fim trataţi cu încredere. Noi, mai mult decât oricine ne dorim eliminarea evaziunii fiscale. Dar evaziunea fiscală nu este în munca noastră. Evaziunea fiscală este acolo unde nu există nimic. Evaziunea fiscală nu este în e-uri. Şi prin acest act normativ şi prin acest e-TVA, Guvernul, de fapt şi de drept, ne-a acuzat pe noi, profesioniştii contabili şi pe antreprenori, că suntem toţi evazionişti. Nu, nu suntem toţi evazionişti. Nu furăm noi statul, noi dăm bani la stat. Toate procedurile sunt grele. Digitalizarea a început cu birocratizare, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Este inaplicabilă (legislaţia fiscală, n.r), totul este prea mult şi prea greu. Nu acesta este scopul digitalizării, nu acesta este scopul dezvoltării. Noi avem nevoie de predictibilitate, noi suntem cei care îi educăm şi îi învăţăm pe antreprenori. Noi le traducem legislaţia din română în română şi nu mai putem. Suntem din ce în ce mai puţini. Suntem din ce în ce mai obosiţi. Ritmul şi haosul din legislaţia fiscală ne-a îngenunchiat. Nu mai putem pur şi simplu să punem în practică deciziile Guvernului peste noapte şi fără respect, fără dialog social şi fără să ţină cont de părerile noastre, ale profesioniştilor", a adăugat Valentina Saygo.

Ads

La 9:15, protestatarii au fost invitaţi la Guvern, iar la ora 12:30 la Ministerul Finanţelor.

"Acolo (la Guvern şi Ministerul Finanţelor, n.r) vom sta cât va fi necesar să explicăm punctul nostru de vedere. Ne-am dus pregătiţi, avem o petiţie semnată cu peste 56.000 de semnături. O petiţie cu greutate, pe care am printat-o, am îndosariat-o, în dosare cu şină, evident, am legat-o cu sfoară şi o ducem atât la Guvern, cât şi la Ministerul Finanţelor. Este până la urmă vocea poporului", a adăugat Valentina Saygo.

Protestul organizat de Patronatul Antreprenorilor Contabili din România (PACR) este susţinut şi de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), Patronatul Medicilor de Familie şi OFA UGIR.

Ads