Sindicaliștii protestează în fața Guvernului. „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea”

Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, 29 octombrie, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului.

Sindicaliştii reclamă măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă şi oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili.

Pentru buna organizare a manifestaţiei, Brigada Rutieră a Capitalei va lua măsuri de fluidizare a traficului şi va impune restricţii.

”Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunţă organizarea unei acţiuni de protest în faţa Guvernului României, în data de 29 octombrie 2025, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă cetatenii din România.

Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”, au transmis confederaţiile sindicale, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii apreciază că este momentul să-şi facă revendicările şi să ceară ”măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”.

”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia apreciază că este nevoie de acţiuni urgente pentru:

-Creşterea salariului minim şi a pensiilor, astfel încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei.

”România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din Uniunea Europeană – 19% dintre salariaţi muncesc, dar rămân în sărăcie. Coşul minim pentru un trai decent 4.322 lei depăşeşte cu peste 50% salariul minim net actual”, arată sindicaliştii.

-Respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor. Cerem reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor.

-O taxare echitabilă. Solicităm corectarea dezechilibrului creat de OUG 79/2017, care a transferat contribuţiile sociale exclusiv pe umerii angajaţilor.

-Oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili.

”Austeritatea, daca este necesară, trebuie să se aplice companiilor şi partidelor politice, nu doar populaţiei”, au mai transmis sindicaliştii.

-Protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, nu concedieri.

”Ne opunem reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale. Punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive”, transmit sindicaliştii.

-Sănătate şi Asistenţă Socială

„Cerem aplicarea legii salarizării / indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată.

Cerem deblocarea posturilor din sănătate şi asistenţă socială şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale”, adaugă sindicaliștii.

-Educaţia

„Solicităm abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor. Solicităm renunţarea la măsurile luate de Guvern referitoare la decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor”, mai transmit aceștia.

-Apărare, Ordine publică şi Securitate naţională – PREDICTIBILITATE în salarizare, carieră şi pensionare pentru poliţişti, militari şi personal contractual

-Energie accesibilă şi locuri de muncă sigure.

„Cerem reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivitatii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie”, se mai arată în comunicat.

-Consolidarea sectorului silvic din România şi nu distrugerea lui

„Stop proiectelor legislative care subminează administrarea pădurilor statului şi interesul naţional”, adaugă sindicaliștii.

-Stop vânzării companiilor de stat.

„Solicităm investiţii şi administrare performantă, nu înstrăinarea patrimoniului public”, mai afirmă aceștia.

-Refacerea infrastructurii feroviare şi înlocuirea trenurilor vechi cu unele noi

„Peste 70% din reţeaua feroviară este într-o stare critică”, acuză sindicaliștii.

-Pensii decente şi corecte. Solicităm aplicarea creşterilor şi indexarea pensiilor conform legii.

”Facem apel la solidaritatea tuturor angajaţilor din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administraţia Apelor Române, cultură şi servicii, precum şi la pensionari şi tineri, pentru a susţine drepturile celor care muncesc cinstit”, este mesajul transmis de federaţiile sindicale.

Protestul va avea loc, miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului, între orele 10:00 – 14:00.

Programul manifestării şi restricţii de trafic

În data de 29 octombrie a.c., între orele 07.30-16.00, va fi organizată o adunare publică după următorul program:

- între orele 07.30-09.30, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

- între orele 09.30-15.00, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

- între orele 15.00-16.00, defluirea totală a participanţilor

”În funcţie de numărul participanţilor, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricţionare a traficul rutier în dinamică, iar începând cu ora 08.30, va fi resistematizat traficul rutier în Piaţa Victoriei, prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului va fi restricţionată circulaţia pe Şos. Pavel D. Kiseleff, între str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Traversarea participanţilor se va realiza exclusiv sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

”Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înţeles intenţia de a traversa”, a mai transmis Poliţia.

Măsuri dispuse de Jandarmerie. Recomandări

”Miercuri, 29 octombrie 2025, în intervalul orar 07:30-16:00, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la adunarea publică organizată de C.N.S. Cartel ALFA, C.N.S.L.R. Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N. Meridian”, anunţă Jandarmeria Capitalei.

Participanţii la manifestaţie, care vor face deplasarea în mod organizat către Bucureşti (cu autocare şi microbuze), pot folosi ca loc de debarcare parcarea din Alveola Kiseleff.

Pentru locul de debarcare, accesaţi link-ul: https://maps.app.goo.gl/LgRWmEkgVoqgWjHX9

La nevoie, parcarea autocarelor/microbuzelor se poate face şi pe Şos. Pavel D. Kiseleff (segmentul cuprins între Str. Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei), pe benzile 1 şi 4 de circulaţie, sub îndrumarea poliţiştilor Brigăzii Rutiere.

La final, îmbarcarea participanţilor se va face din acelaşi loc.

”Pentru ceilalţi participanţi, care vor face deplasarea către Bucureşti cu autovehicule personale, recomandăm să parcheze în zone special destinate din proximitate, fără a afecta traficul rutier. Accesul participanţilor în zona de desfăşurare se va face prin trotuarul din faţa Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin cele două laterale, cât şi pe la trecerea de pietoni dinspre Calea Victoriei, sub îndrumarea poliţiştilor Brigăzii Rutiere”, a mai transmis Jandarmeria.

Organizatorul informează că nu va permite accesul persoanelor sau grupurilor de persoane care intenţionează să exprime opinii politice în cadrul adunării publice.

”Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta”, precizează jandarmii.

Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această manifestaţie, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

”De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase. Subliniem faptul că, potrivit prevederilor art. 39 din Constituţia României republicată, mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme. Totodată, potrivit prevederilor art. 57 din Legea Fundamentală, cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bunăcredinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi”, arată Jandarmeria.

Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu organizatorul şi participanţii la această adunare publică.

”Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, pe traseele care converg către locul de desfăşurare al adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor legitima şi controla doar persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase. Această măsură are un caracter preventiv şi este adoptată pentru protecţia şi siguranţa tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni”, anunţă jandarmii.

