"Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie".

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a anunțat marți, 2 septembrie, proteste în continuare și a spus că sindicatele nu vor participa la festivitățile din 8 septembrie dedicate începutului de an școlar, pe care le consideră „lipsite de conținut”. În același timp, se cere demiterea ministrului Educației, Daniel David.

"În momentul de față ne pregătim pentru acțiunile de protest, care vor continua prin pichetarea sediului Guvernului și al Ministerului Educației, începând de mâine (miercuri, 3 septembrie – n.r.), până în data de 5, iar pe 8 septembrie (...) categoric nu ne dorim să participăm la niște festivități care, așa cum am spus, sunt lipsite de conținut.

Nu prea avem ce să sărbătorim. Nu avem timp de festivisme. Poate, eventual, să sărbătorim cei peste 35 de ani de austeritate în sistemul de învățământ preuniversitar, în învățământul românesc.

Pentru că aceasta este realitatea: 35 de ani, politicienii din România au acordat sume derizorii pentru funcționarea învățământului preuniversitar, au încălcat de fiecare dată legile pe care tot ei le-au propus și le-au votat în Parlamentul României și unii dintre ei le-au promulgat în calitate de președinți.

Au prorogat toate articolele legate de finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar. Așa că ce motive de sărbătoare avem?

Să sărbătorim noi măsuri de austeritate? Să sărbătorim faptul că ministrul Educației se laudă că este campion la măsurile respective, pe care le-a acceptat fără niciun pic de opoziție?", a declarat Nistor, la Antena 3 CNN.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a avertizat că protestele nu se vor opri.

„Le-am recomandat primarilor, recomandăm clasei politice: pe 8 septembrie să se țină la distanță de școală!”, a adăugat liderul sindical.

