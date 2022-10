Protestatară de 16 ani torturată până la moarte în Iran. Părinții au recuperat cadavrul, dar poliția l-a confiscat și l-a îngropat în secret

Forțele de securitate iraniene au furat cadavrul unei protestatare de 16 ani și au îngropat-o în secret într-un sat, au declarat surse apropiate familiei pentru BBC Persian.

Familia plănuia să o îngroape luni, 3 octombrie, pe Nika Shakarami, dar trupul ei a fost confiscat și îngropat într-un sat aflat la aproximativ 40 kilometri distanță, au spus sursele.

Nika a dispărut timp de 10 zile după ce a protestat la Teheran pe 20 septembrie.

În ultimul ei mesaj către o prietenă, ea a spus că este urmărită de forțele de securitate, a declarat mătușa ei pentru BBC Persian.

She was full of life

Her name is Nika Shakarami. She was only 17.

Nika joined #IranProtests on Sept 20. Ten days later her family was asked to go to Kahrizak prison to get her body. The authorities didn’t allow the family to have a funeral for her while arresting her aunt & uncle pic.twitter.com/oYcqVzcztZ