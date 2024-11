O studentă a unei universități din Teheran a fost bătută și arestată sâmbătă, 2 noiembrie, în capitala Iranului, pentru că s-a dezbrăcat până la lenjeria intimă în semn de protest față de

hărţuirea de către miliţiile Gardienilor Revoluţiei cu privire la purtarea hijabului.

Informația a fost confirmată pe platforma X de către directorul de relaţii publice al universităţii unde a avut loc incidentul. Potrivit activiştilor, tânăra, a cărei identitate nu a fost dezvăluită şi care este studentă la Universitatea Azad din Teheran, era hărţuită de membri ai miliţiei Basidj Poliția Morală).

În semn de protest, ea s-a dezbrăcat în faţa universităţii şi s-a plimbat pe străzi în lenjerie intimă, potrivit unei înregistrări video. Postat iniţial de site-ul studenţesc iranian Amir Kabir, videoclipul a fost publicat de o serie de site-uri persane, inclusiv de grupul pentru drepturile omului Hengaw şi de site-ul de ştiri Iran Wire.

Înregistrarea video pare să fi fost făcută de locuitorii unei clădiri din apropiere. Alte imagini arată cum tânăra femeie este aruncată într-o maşină de bărbaţi în civil. Potrivit site-ului Amir Kabir, ea a fost bătută în timpul arestării.

„Autorităţile iraniene trebuie să o elibereze pe tânără imediat şi necondiţionat”, a declarat Amnesty Iran, o filială a Amnesty International, pe X.

„Acuzaţiile de bătăi şi violenţă sexuală împotriva ei în timpul arestării trebuie să fie investigate independent şi imparţial”, a adăugat organizaţia.

In Iran, university student disrobes in protest after "vice police" accuse her of improper hijab wear.

