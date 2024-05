Proteste violente în Turcia. Istanbul, sub stare de asediu, după ce activiștii l-au sfidat pe Erdogan, care a interzis manifestațiile pe 1 Mai într-o celebră piață

Poliția din Istanbul a reținut zeci de persoane care au încercat să ajungă miercuri, 1 mai, în piața centrală Taksim.

Aceștia au sfidat astfel interdicția guvernului de a marca Ziua Muncii în acest loc emblematic, potrivit apnews.com.

Manifestația de Ziua Muncii din Istanbul s-a transformat în ciocniri cu poliția.

Poliția a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene și a adus și tunuri cu apă, se arată pe rețelele sociale.

Conflictul s-a produs din cauza faptului că autoritățile nu au permis sărbătoarea.

Turkish police disperse protesters in Istanbul at banned Labor Day rally pic.twitter.com/fLjPkHVYPW

#BREAKING #Turkey: Labour Day demonstration in #Istanbul escalates into clashes with police

The police used rubber bullets and tear gas, and also brought in water cannons.

The conflict occurred due to the fact that the governor of Istanbul did not allow the celebration. pic.twitter.com/mPqFelrU0u