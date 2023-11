Zeci de mii de persoane au mărşăluit împotriva antisemitismului, duminică, 26 noiembrie, în capitala britanică, la o zi după o nouă manifestaţie propalestiniană la Londra, relatează AFP şi BBC News.

O coloană a mărşăluit de la Curtea Regală de Justiţie şi până la sediul Parlamentului.

Numeroşi manifestanţi au agitat steaguri israeliene şi britanice, şi pancarte pe care se putea citi ”Zero toleranţă faţă de antisemitism”.

Manifestanţi au afişat fotografii ale unor ostatici răpiţi de Hamas în atacul sângeros de la 7 octombrie, care a antrenat represalii israeliene în Fâşia Gaza, bombardată intensiv până la începutul unui armistiţiu, vineri.

More than 50 000 people marching against antisemitism in London right now!

Strangely, so far no cases of vandalism, hateful slogans nor violent attacks against the police like during the anti-Israel marches in previous weeks…

🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/jbolwf34iP