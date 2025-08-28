Medicii specialiști, indignați de intenția Guvernului de "a nu respecta angajamentele asumate". Amenință cu suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienți

Medicii specialişti ameninţă cu suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienţi FOTO Pixabay

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă (PMSPI) şi Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) şi-au exprimat joi, 28 august, "indignarea" faţă de intenţia Guvernului de "a nu respecta angajamentele asumate" privind creşterea valorii punctului pe serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate şi susţin că iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parţială sau totală a activităţii.

"Deşi Guvernul, prin prim-ministrul Ilie Bolojan şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi CNAS, prin preşedintele Horaţiu Moldovan, au declarat public în mod repetat majorarea valorii punctului (6,5 lei din august 2025, 8 lei din ianuarie 2026), măsură deja amânată pentru data de 1 octombrie, asistăm astăzi la o nouă tergiversare pentru anul 2026, respectiv 2027, şi la o încălcare flagrantă a încrederii medicilor şi pacienţilor în aceştia", afirmă reprezentanţii celor două asociaţii într-un comunicat de presă comun remis AGERPRES.

În opinia celor două asociaţii, subfinanţarea ambulatoriului înseamnă "desconsiderarea" muncii medicilor specialişti, "ignorarea" nevoilor pacienţilor şi "condamnarea la stagnare sau chiar destabilizarea celei mai eficiente" componente a sistemului medical.

"Solicitările noastre sunt clare: respectarea promisiunii de creştere a valorii punctului, buget corespunzător pentru ambulatoriul clinic de specialitate, o strategie transparentă şi predictibilă pentru finanţarea cabinetelor independente. Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI şi APMA iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parţială sau totală a activităţii în contract cu CNAS", susţin reprezentanţii celor două PMSPI şi APMA.

Potrivit acestora, ambulatoriul clinic de specialitate este singura alternativă sustenabilă pentru reducerea presiunii asupra spitalelor, oferind servicii medicale de înalt profesionalism, dar cu raport cost-eficienţă superior spitalizărilor de zi şi continue.

"S-a umplut paharul!". Greva generală în administrația locală. Primăriile se închid începând de vineri, 29 august
"S-a umplut paharul!". Greva generală în administrația locală. Primăriile se închid începând de vineri, 29 august
Începând de vineri, 29 august, toate primăriile din România pun lacătul pe ușă, pe termen nelimitat, ca protest faţă de pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul condus de Ilie...
Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 28 august, printr-un comunicat, că toate parchetele din țară își suspendă activitatea ca formă de protest față de măsurile...
