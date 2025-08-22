Minerii din Valea Jiului au declanșat un protest spontan, din cauză că nu și-au primit salariile. Mai mulți muncitori s-au blocat în subteran

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 14:19
100 citiri
Minerii nu si-au primit salariile FOTO Pixabay

Minerii din Valea Jiului au declanșat vineri un protest spontan, după ce salariile lor, întârziate cu două zile, nu au fost virate pe carduri. O parte dintre mineri s-au blocat în subteran, alții protestează la suprafață, în timp ce conducerea Complexului Energetic Valea Jiului dă asigurări că banii vor fi plătiți în cursul zilei.

"Este o stare de tensiune generată de faptul că minerii nu au primit încă salariile. Minerii de la Vulcan, schimburile 1 și 2, s-au blocat în subteran, minerii de la Lupeni protestează în fața sediului exploatării, iar la mina Livezeni protestul se desfășoară în sala de pontaj", a declarat, pentru AGERPRES, președintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Liderul sindical a precizat că a fost informat că ministrul Energiei a semnat un ordin prin care au fost deblocate sumele necesare pentru plata salariilor minerilor, așteptându-se ca banii să intre în Trezorerie și apoi să fie virați pe cardurile angajaților Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ).

Sindicaliștii mai spun că directorul general al CEVJ ar fi garantat că banii de salarii vor intra în cursul zilei de vineri și că, în caz contrar, își va prezenta demisia din funcție.

Directorul general al CEVJ, Eduard Mija, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere oficial.

Guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care sunt alocați bani pentru salariile minerilor din Valea Jiului.

Ordonanța de urgență completează cadrul financiar necesar pentru acoperirea diferenței dintre sumele aprobate prin Legea bugetului și necesarul stabilit prin OUG nr. 13/2025, în vederea asigurării continuității lucrărilor de închidere, punere în siguranță și ecologizare a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, precum și respectarea obligațiilor asumate față de Comisia Europeană în cadrul Planului de închidere 2023 - 2032.

Conform unui comunicat transmis de Guvern, suplimentarea va permite finanțarea lucrărilor de punere în siguranță a lucrărilor din subteran, precum și plata drepturilor salariale și a plăților compensatorii pentru angajații afectați.

În cadrul CEVJ își desfășoară activitatea circa 2.400 de angajați - mineri și energeticieni, de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan și de la termocentrala Paroșeni.

#protest mineri, #valea jiului, #salarii , #proteste
