Mii de cadre didactice protestează în București față de măsurile de austeritate. „Norma mărită, şcoala rănită” FOTO/VIDEO

Mii de profesori s-au strâns luni, 8 septembrie, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, din Capitală, unde are loc un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni.

Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Profesorii cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor.

La protest sunt aşteptaţi, potrivit organizatorilor, peste 30.000 de profesori. Jandarmii estimează că în piață se aflau, în jurul orei 11.30, peste 6.000 de manifestanți, deși sindicaliștii vorbesc de 20.000 de oameni, arată g4media.

Protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, baloane, vuvuzele şi pancarte cu mesaje pentru guvernanţi şi mai ales pentru ministrul Educaţiei, Daniel David, a cărui demisie o cer insistent şi pe care îl consideră responsabil de „haosul” creat în educaţie. Ei mai vor renunţarea la măsurile de austeritate care, în opinia lor, înrăutăţesc „dramatic” situaţia din educaţie.

„Norma mărită, şcoala rănită”

„Cel mai mare deficit e deficitul din educaţie”, „Tăiaţi de la voi, nu de la noi!”, „Educaţia nu e doar pentru cei cu bani”, „Studenţii nu trăiesc cu aplauze”, „Norma mărită, şcoala rănită”, „Profesor obosit, elev păgubit”, sunt câteva dintre mesajele de pe pancartele protestatarilor.

Profesorii spun că elevii nu au avut de suferit în prima zi de şcoală, pentru că au fost primiţi în clase de cadre didactice şi de personal administrativ. Ei susţin că au cerut încă din timpul verii, când au fost proteste în faţa Ministerului Educaţiei, să „dialogheze” cu ministrul Daniel David, considerând că „dialogul stă la baza tuturor, la baza educaţiei”.

Profesorii reclamă, printre altele, supraaglomerarea şi comasarea şcolilor, creşterea numărului de elevi din clase, mărirea normei didactice cu două ore, ceea ce duce la scăderea calităţii învăţământului, dar şi tăierea unor categorii de burse ale elevilor şi scăderea tarifului la plata cu ora a profesorilor, de la 60 de lei la 22 de lei.

„Nu cred că este nevoie de profesori obosiţi. Este deschiderea unui an cu probleme, un an în care nu putem vorbi de condiţii în educaţie”, spune o profesoară participantă la protest.

La acţiunile sindicaliştilor din educaţie sunt prezenţi și elevi, şi studenţi.

Sindicaliştii îl critică pe ministrul Educaţiei, Daniel David, pe motiv că „nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern”.

„Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, cer sindicatele ministrului David.

Sindicaliştii prezintă scuze, într-un comunicat dat publicităţii duminică, 7 septembrie, tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere pe care le va provoca marşul spre Palatul Cotroceni, pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că se va întâlni cu sindicatele la Cotroceni, de la ora 13:30.

În acelaşi timp, ei solicită asociaţiilor civice şi formaţiunilor politice care doresc să li se alăture la protest să nu o facă, pentru că nu doresc şi nu vor permite ca protestul „legitim” al angajaţilor din învăţământ să fie „instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”.

„Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional”, se arată în documentul citat.

Sindicaliştii roagă elevii şi părinţii „să înţeleagă importanţa luptei” lor şi să îi susţină, întrucât „este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional”.

„Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală”, au mai precizat sindicaliştii în documentul citat.

Pe de altă parte, ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că şcoala „este în primul rând a copiilor”, aşa că a transmis că îi aşteaptă luni, pe elevi, la şcoală, împreună cu părinţii.

„Dincolo de diverse nemulţumiri, de acordul sau dezacordul faţă de acţiunile sindicale, toţi profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria faţă de elevi şi, aşa cum îi ştiu, sunt convins că o vor onora”, a transmis Daniel David.

În timp ce sindicaliştii vorbesc despre „demnitatea” profesorilor care „nu este negociabilă”, puţini oameni din sistem au curajul să vorbească „pe persoană fizică” despre ceea ce se întâmplă în învăţământul preuniversitar la începutul noului an şcolar. În majoritatea lor covârşitoare, directorii de şcoli au tăcut pentru că ştiu că, orice ar spune, supără pe cineva, după cum a explicat, off the record, un profesor.

Profesorii sunt nemulţumiţi de creşterea normei didactice cu două ore, măsură care, în opinia lor, înseamnă, în realitate, „o tăiere mascată cu 10-20% a veniturilor încasate” de către cadrele didactice.

„Prin urmare, marea reformă a educaţiei înseamnă şi mai puţini bani alocaţi învăţământului, venituri şi mai mici, oameni şi mai nemulţumiţi!”, afirmă FSLÎ.

