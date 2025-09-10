„Sincer, a fost un mare haos”. Cum arată o zi de școală pentru elevi, în noua realitate din învățământ

A doua zi de școală a adus tensiuni între profesori și autorități: după discuții fără rezultat dintre liderii sindicali și președintele Nicușor Dan, sindicatele avertizează că o grevă generală e tot mai probabilă, iar tot mai mulți dascăli au început un boicot al orelor.

Deși toate școlile sunt deschise, atmosfera e încărcată. Unii profesori intră în clase, scriu titlul lecției pe tablă și supraveghează elevii, însă nu predau efectiv. Sindicatele nu au comunicat câți profesori participă la continuarea boicotului și au transmis că o decizie clară nu s-a luat încă, iar autoritățile nu au clarificat cum vor încerca să se revanșeze față de profesori.

Pe de altă parte, părinții își exprimă îngrijorările pe rețelele sociale și așteaptă explicații de la școli sau semnale directe de la copii despre cum s-au desfășurat orele.

Pentru a face puțină lumină în haosul generat de măsurile de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, Ziare.com a luat legătura cu profesorul sindicalist Alexandru Mihai Mihalcea.

„Boicotul se referă doar la acțiuni administrative interne, cum ar fi festivitatea de început de an. Deci era un protest vis-à-vis de măsurile luate de ministrul Daniel David. Și nu are nicio legătură cu orele sau cu elevii. Elevii au program normal; clasele și-au început activitatea. Deci, din punctul meu de vedere, noi, cel puțin ca profesori, încercăm să le oferim o experiență cât mai normală într-un cadru atât de haotic.

Ads

Majoritatea părinților, din experiența mea, ne-au susținut. Deci ne înțeleg doleanțele, ne înțeleg nemulțumirile, atâta timp cât oferim o portiță și o comunicare directă cu ei legată de continuitatea și calitatea educației copiilor lor. Eu deja am vorbit despre program cu o parte din părinți și majoritatea erau de acord cu noi. Am auzit, în schimb, ecouri de la anumite asociații de părinți care sunt total împotriva oricărei forme de protest, spunând că ar trebui să ne facem orele și să ne gândim la o calitate înaltă a educației și apoi să protestăm. Ceea ce, mie personal, mi se pare absurd, pentru că nu putem să ne ocupăm de o calitate bună a educației dacă nu ni se oferă condiții.

Trecând peste asta, problema acută pe care o văd eu este că, deși protestul a fost bun, a fost încurajator ca atitudine, rămâne pur estetic. Fără amenințarea unei greve sau, cel puțin, a unei greve de avertisment, eu consider că protestul nu are dinți și nu va avea niciun fel de ecou.

Întrebat dacă, în opinia lui, acesta este și motivul pentru care ministrul Daniel David nu s-a văzut cu sindicaliștii, profesorul a explicat că, fără o presiune reală, nici nu ne putem aștepta la o altă reacție.

Ads

„Daniel David e un om cinic și calculat. E logic: dacă nu-i oferi o amenințare reală, ce sens are să răspundă? Mai mult, mi se pare că îi crește legitimitatea, în sensul în care demersul îi face pe liderii de sindicat să pară niște oameni fără miez. Prin această tăcere, Daniel David ne transmite de fapt: ‹Nu mă întâlnesc cu voi până când nu mă veți contesta cu adevărat›. Și are dreptate. Ar trebui să fim mult mai duri cu sistemul, mai ales că, din observațiile sindicatelor, acesta e doar un prim pas al abuzurilor și vor urma altele. Deci, dacă există consens că vor urma alte abuzuri, de ce suntem atât de moi în atitudine?”, a continuat dascălul.

Elevii sunt foarte împărțiți: „Mulți colegi nu-i susțin deloc pe profesori și au existat discuții despre faptul că au salarii prea mari sau că stau 4 luni în concediu.”

Pentru a înțelege cum s-a simțit începutul de an școlar auster și pentru elevi, Ziare.com a discutat cu Raisa Drăgănescu, elevă în clasa a 12-a, într-un colegiu național din Capitală.

Ads

„Sincer, a fost un mare haos, pentru că modul în care a arătat boicotul depindea de profesor. Inițial ni s-a spus de către diriginte că modalitatea protestului ține de unitatea de învățământ, iar liceul nostru va boicota, dar apoi am aflat că s-au ținut ore cu cei de clasa a 9-a, dar și cu unele clase de a 10-a. Totodată, ieri ar fi fost o ședință în care profesorii au dezbătut dacă vor continua sau nu boicotul. Am văzut că astăzi s-au derulat orele normal; toți profesorii și-au ținut orele. Ieri, de asemenea, elevii care au mers la școală au fost întâmpinați de profesori și li s-a explicat materia care urmează.

În mare parte, profesorii nu ne-au spus nimic despre protest; se consideră că subiectul intră în sfera politică, iar din cauza asta și modul în care se raportează elevii la boicot e foarte diferit — depinde de la persoană la persoană. În mare parte contează principiile pe care le are elevul de acasă; la școală aproape nimic legat de asta nu se discută. Am colegi care susțin protestul și sunt alături de profesori, dar la fel de mulți colegi care nu-i susțin deloc și au existat discuții despre faptul că au salarii prea mari sau că stau 4 luni în concediu, niște aberații pe care le aud acasă. Lumea e foarte slab informată”, a declarat eleva.

Ads

Deși elevii din clasa unde învață Raisa sunt foarte împărțiți cu privire la drepturile salariale ale profesorilor, povestea se schimbă atunci când vine vorba despre măsura Guvernului care îi lovește în plin pe ei: tăierea burselor.

„Toată lumea e foarte supărată, mai ales pentru că în clasa noastră aveam medii foarte mari. Colegii cu viziuni care înclină spre extrema dreaptă dau vina pe Nicușor Dan, deși nu președintele a tăiat bursele. La dirigenție, toți copiii au fost supărați pe situația burselor. Dirigintele ne-a explicat că urmează un an foarte greu și trebuie să susținem profesorii, el fiind singurul care a făcut apelul acesta de solidaritate. Probabil contează faptul că el e profesor de Istorie; profesorii de la celelalte materii nu ne-au spus nimic.

Ne-a explicat că e foarte dezamăgit, că și-au dorit să facă economii la buget fix de la categoriile cele mai importante, pentru că educația reprezintă viitorul. Atunci când profesorul a schimbat subiectul de la burse la protestul profesorilor, au fost colegi care și-au dat ochii peste cap și l-au întrebat retoric de ce a votat cu Nicușor Dan. Eu pun asta pe seama faptului că, deși sunt la un liceu foarte bun, unde s-a predat și istoria Holocaustului, iar profesorii și-au dat silința, mulți colegi de-ai mei au preferințe de extremă dreaptă, se îndreaptă către Georgescu și Simion”, a continuat Raisa.

Ads

Eleva a ținut să demonteze și acuzația ministrului David, care susține că prea mulți elevi primesc bursă fără să merite.

„La noi, la finalul anului trecut, au fost mai mulți elevi care se încadrau pentru pragul mediei de 9,50 pentru bursă, iar în perioada aia a fost un mare efort de departajare. Profesorii i-au ascultat pe toți în plus din toată materia; nu a fost nimic superficial. Chiar s-a depus efort pentru notele acelea de departajare, în cazul celor care intrau la bursă — au fost teste, ascultări. Notele nu se dau așa, de ochi frumoși. Nu ne dă nimeni un 10 doar ca să primim bursă, așa cum se tot vehiculează în spațiul public”, a continuat Raisa.

Aceasta a conchis prin a spune că „eu, oricum, susțin tot demersul profesorilor și sunt solidară cu ei. Aș fi fost și ieri la protest dacă ar fi existat o comunicare mai bună. Din păcate, duminică seara nu se știa dacă noi facem sau nu ore în ziua de luni. Profesorii nu știau cine participă, cine nu, dacă să venim sau nu la școală. A fost o lipsă foarte mare de comunicare și organizare. Din păcate, cel puțin la mine în clasă, foarte puțini elevi au aceeași părere ca mine și susțin protestele. Sunt foarte tristă, pentru că, deși suntem așa mari, mergem la facultate la anul, avem atitudinea aceasta delăsătoare și un dezinteres complet față de societate sau de politică. La noi în clasă nu-i pasă aproape nimănui de proteste, iar dacă aduci vorba ți se spune: ‹ok, hai, lasă-mă cu politica›. Asta în condițiile în care suntem ditamai colegiul național.”

Ads