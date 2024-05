Intervenție în forță a poliției franceze pentru evacuarea militanţilor pro-Gaza care au ocupat Institutul de studii politice din Paris VIDEO

Forţele de ordine franceze au descins vineri, 3 mai, la Institutul de studii politice "Sciences Po Paris" pentru a-i evacua pe militanţii pro-Gaza care ocupaseră instituţia cu o zi înainte.

Renumita instituţie universitară şi campusurile sale rămân epicentrul, în Franţa, al unei mobilizări studenţeşti în favoarea palestinienilor, care aprinde dezbaterea politică pe această temă, relatează AFP.

Mişcarea de protest este inspirată de situaţia din Statele Unite, unde campusurile a aproximativ patruzeci de universităţi se confruntă cu un val de mobilizare, cu intervenţii în forţă ale poliţiei.

"Fermitatea este şi va rămâne totală", a declarat vineri, 3 mai, guvernul francez.

"În ceea ce priveşte situaţia din unităţi, unele au putut fi rezolvate prin dialog. Pentru altele s-au făcut rechiziţii de către rectorii universităţilor şi a intervenit imediat poliţia. Aceste măsuri au avut rezultat: 23 de locuri perturbate au fost evacuate ieri", a indicat sursa citată.

Potrivit unui student la Sciences Po care s-a adresat presei, "aproximativ cincizeci de studenţi erau încă prezenţi în incinta de pe strada Saint-Guillaume", în centrul Parisului, în momentul în care forţele de ordine au intrat vineri, 3 mai, în instituţie, la o săptămână după o mobilizare marcată de tensiuni la Sciences Po Paris.

