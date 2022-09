Aproximativ 100 de persoane au fost arestate în Daghestan, la o manifestaţie împotriva mobilizării lui Putin în războiul din Ucraina în această regiune rusă din Caucaz.

Potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat în monitorizarea acţiunilor de opoziţie, cel puţin 101 persoane au fost arestate de poliţie la Mahacikala, capitala Daghestanului, în sud-vestul Rusiei.

Presa rusă a publicat înregistrări video în care apar femei care se ceartă cu poliţişti în timpul acestei manifestaţii.

”De ce ne luaţi copiii?”, întreabă una dintre ele.

Alte înregistrări surprind protestatari arestaţi în mod brutal de poliţie.

Republica Daghestan, o regiune multietnică cu populaţie majoritar musulmană, este unul dintre cele mai sărace teritorii ruseşti.

Ea a fost însângerată în anii 2000 de un război între forţe ruse şi o gherilă jihadistă.

Ea este, de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, una dintre regiunile ruse care înregistrează cel mai mare procent de oameni ucişi în Războiul rus din Ucraina, potrivit anunţurilor deceselor de pe reţele de socializare, înregistrate de presa rusă independentă.

Comisarul militar al Daghestanului, Daitbeg Mustafaiev, a încercat să liniştească populaţia în weekend şi a anunţat că numai bărbaţii care au ”o specializare militară” vor fi mobilizaţi cu prioritate şi că niciun recrut nu va fi trimis în Ucraina.

Proteste au loc în Rusia faţă de mobilizarea parţială ordonată miercuri de către preşedintele rus Vladimir Putin.

Potrivit ONG-ului OVD-Info, care monitorizează acţiunile de opoziţie, peste 2.300 de persoane au fost arestate de la anunţarea acestei mobilizări parţiale a rezerviştilor.

Numeroşi ruşi fug în ţări vecine de această mobilizare a lui Putin.

Critici acuză Kremlinul de faptul că vrea să mobilizeze cu prioritate bărbaţi care locuiesc în regiuni ruseşti sărace şi izolate.

Its the mothers and wives that are leading the protests in Dagestan. They dont want their sons & husbands to die for muscovites in Ukraine.

While muscovites reject mobilization because they want

Dagestani/Buryats to be the cannon fodder.

Simple as that#kherson #lviv #luhansk pic.twitter.com/4Ntdb9oGz3