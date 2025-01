Fosta soție a lui Dumitru Buzatu, membră PSD, printre protestatarii care l-au huiduit pe Ilie Bolojan. Este angajată într-un post important la Senat

Gabriela Crețu, fosta senatoare PSD și fosta soție a lui Dumitru Buzatu, s-a aflat miercuri printre protestatarii care l-au huiduit pe Ilie Bolojan în timpul unei conferințe de presă în care acesta a anunțat desființarea a 178 de posturi din Senat. Crețu a declarat că a participat la protest din solidaritate cu colegii săi și din convingerea că măsurile propuse vor afecta grav funcționarea instituției.

„Da, și eu am fost printre protestatari. Așa cum știți sau nu, eu nu am mai candidat la alegerile din decembrie, așa că am revenit la postul care era suspendat, dat fiind alegerea mea ca senator, de reprezentant permanent pe lângă instituțiile europene. Am reluat funcția pe care o aveam anterior alegerii ca senator”, a declarat aceasta, pentru Hotnews.

Gabriela Crețu, fost europarlamentar și senatoare PSD, a revenit la funcția de „reprezentant permanent pe lângă instituțiile europene” din cadrul Senatului României, poziție pe care a ocupat-o inițial în 2009 și din care s-a suspendat pentru a-și exercita mandatele de senator.

Ads

Fosta senatoare a subliniat că măsura de reducere a personalului este disproporționată: „200 de oameni este enorm pentru o instituție care trebuie să asigure continuitatea unui Senat care în mare parte e format din membri nou aleși, care au nevoie de suport absolut din partea tehnicului.”

Crețu a explicat că funcția sa de „reprezentant permanent” nu este vizată de reorganizare, întrucât aceasta este reglementată prin lege. „Funcția de reprezentant permanent este o funcție înființată prin lege, ca urmare organigrama nu poate… Trebuie modificată legea dacă se dorește acest lucru”, a precizat Crețu.

De asemenea, ea a menționat că numirea sa în această funcție, în 2009, s-a realizat prin decizia Biroului Permanent al Senatului, nu prin concurs, conform legislației în vigoare: „Eu fusesem membră a Parlamentului European și cea mai în măsură la momentul respectiv, prin rețeaua pe care o aveam, prin faptul că știam cum funcționează atât Parlamentul României, cât și Parlamentul European, să asigur cerințele postului.”

Protestele angajaților din Senat au fost susținute de mai multe sindicate, care au transmis într-un comunicat că reorganizarea propusă de Ilie Bolojan este „făcută în grabă” și „strict pe criterii economice”. Sindicatele au acuzat lipsa transparenței și impactul negativ asupra funcționării instituției.

Ads