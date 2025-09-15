Cum s-a terminat întâlnirea dintre Bolojan și reprezentanții sindicatelor din administrație. Ce a promis premierul. "Nici noi nu știm"

Conflictul colectiv de muncă rămâne deschis, a anunțat luni, 15 septembrie, Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație.

Mai mulți reprezentanți ai sindicatelor din administrație au avut luni, la Palatul Victoria, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pe tema pachetului de măsuri privind reforma din domeniul administrației.

La finalul întâlnirii, liderul FNSA a precizat că i-a sesizat prim-ministrului ''că se face o reformă în mod brutal, o reformă care nu ține cont de realități''.

''Din punctul nostru de vedere nu a fost o discuție destul de lungă pentru că am avut multe lucruri de sesizat, iar dânșii, momentan, nu prea au avut niște argumente în contrabalans la ceea ce am sesizat noi. Am obținut angajamentul din partea domnului prim-ministru că vor mai exista discuții, însă nu va renunța la adoptarea pachetului de măsuri privind administrația locală prin ordonanță de urgență sau prin răspunderea Guvernului. Însă, a promis că vor mai exista discuții cu sindicatele. Este lucrul pe care l-am sesizat - faptul că nu au stat la discuții și faptul că se face o reformă în mod brutal, o reformă care nu ține cont de realități, nu ține cont de adevăratele căi prin care se sifonează banii bugetului'', a declarat Bogdan Șchiop.

Întrebat cum vor proceda sindicaliștii din administrație în continuare, liderul FNSA a răspuns: ''Conflictul colectiv de muncă rămâne deschis, doar că nu se vor mai grăbi să adopte, cel puțin asta ne-au spus, prin asumarea răspunderii, urgent. Nici noi nu știm, pentru că în pachetul de măsuri inițial au zis că vor reduce posturile cu 25%, după care, după-masă, 40%. Nu mai înțelege nimeni nimic. Nu ne-au dat un procent, urmează discuții, nu neapărat pe procent, pentru că nu o să fim de acord, așa cum am sesizat, atâta vreme cât banii se sifonează pe alte căi sau risipa bugetului în sectorul administrație se face pe alte căi. Nu suntem de acord și nu o să acceptăm reduceri de personal''.

Ads

În context, acesta a fost întrebat și dacă le-au fost prezentate simulările făcute de Ministerul Dezvoltării din care ar rezulta că în cazul unei reduceri cu 10% a personalului din administrație se poate ajunge la concedierea a 13.000 de persoane din sistemul administrației publice locale.

''Nu, deocamdată nu, și dacă discutăm de 13.000 de persoane care trebuie concediate vreau să vă zic că în sectorul administrație, în primul rând, cei care cumulează pensia cu salariul sunt în jur de 10.000. Despre aceia nu se zice nimic, cei veniți din alte sisteme, care au încă o sursă de venit, și totul se îndreaptă împotriva salariaților. Funcționari care au intrat prin concurs, care reprezintă, într-adevăr, un corp, indiferent ce se spune, statul român are în instituții oameni, cei care au rămas pregătiți, oameni care fac, trei persoane, munca a cinci persoane, pentru că sistemul este subdimensionat, în condițiile în care nevoile populației și complexitatea acestora a devenit tot mai mare în ultimii ani'', a susținut liderul sindical.

Ads

Potrivit acestuia, în urma măsurilor avute în vedere de Guvern ''nu o să plece sinecurile''.

''Vă spun cel mai bun exemplu: uitați-vă la toate primăriile de municipii, primăriile de orașe mari, că polițiile locale sunt conduse de foștii șefi ai polițiilor județene sau municipale, care s-au pensionat, că s-au 'rupt' pentru țara asta. Țara le-a mulțumit, s-au pensionat cu un sistem de privilegii și, culmea, săptămâna următoare au fost angajați la Primărie. Ei se îndreaptă, fără niciun fel de analiză, asupra salariaților simpli, asta e problema dureroasă, asta nu este reformă'', a punctat Bogdan Șchiop.

El a dat ca exemplu și banii alocați de primării pentru susținerea unor cluburi sportive, cum ar fi echipa de handbal CSM București.

''Plătim cu zeci de mii de euro sau cu mii de euro un sportiv de acolo, dar de banii ăia nu ne atingem, ăia trebuie să rămână, dăm afară un salariat - și așa o să fie foarte mari probleme cu toate creșterile astea care vor urma, cu măririle de taxe - și îi facem șomeri și cu șomerii ăia salvăm România. Serios?'', a comentat sindicalistul.

Ads

Bogdan Șchiop a afirmat că din informațiile pe care le au sindicaliștii impactul bugetar al măsurilor avute în vedere de Guvern ar fi de 2,5 miliarde de lei.

''Ei și-au propus impactul prin reducerea de posturi, 2,5 miliarde de lei. Acum, dacă facem calculul, să zicem la șase luni, dai afară 40.000, 30.000, 20.000, după ce plătești șomaj, după ce nu se mai încasează tot felul de contribuții. Nu știu care va fi marea economisire'', a arătat el.

Conform liderului FNSA, premierul Ilie Bolojan ar urma să aibă în această săptămână o întâlnire cu reprezentanții structurilor asociative locale, adică Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Consiliilor județene din România, după care vor fi din nou discuții cu sindicatele.

Luni, câteva mii de angajați din administrația publică locală au protestat în București față de măsurile de reducere a personalului în acest domeniu, anunțate de Guvern.

Ads