Sindicaliștii din administrația publică ies la protest. Reprezentanții protestatarilor vor discuta cu Ilie Bolojan

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:21
304 citiri
Sindicaliștii din administrația publică ies la protest. Reprezentanții protestatarilor vor discuta cu Ilie Bolojan
Protest Foto: Hepta

Sindicaliștii din administrația publică protestează luni, 15 septembrie, în Capitală, nemulțumiți că măsurile anunțate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei amenință cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.

Reprezentanții protestatarilor afirmă că au fost invitați luni, la discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Începând de la ora 10.00, protestatarii se vor aduna în Piața Victoriei, unde vor sta până la ora 13.00.

Apoi, se vor deplasa pe traseul: Piața Victoriei – Șos. Berzei – Buzești – Str. Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – Str. BP Hașdeu – Bd. Națiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 - 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

”În cazul în care Primul-ministru nu va renunța la politicile adoptate „din pix” și fără fundament real, protestele organizațiilor noastre vor continua și se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile și interesele legitime ale angajaților în fața unor măsuri abuzive, care amenință stabilitatea funcției publice și calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliștii la începutul acestei luni.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate și carieră în funcția publică, la condiții de muncă decente, la negociere colectivă și autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administrației și la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituțional la muncă, în special cea privind crearea forțată a jumătății de funcționar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social și financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuțiilor sociale, veniturilor bugetare, șomajului și costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice și renunțarea la intenția de a stabili „meniul pentru săraci” – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unitățile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite și taxe locale, cu încălcarea principiului „la muncă egală – salarizare similară” prevăzut în Carta Socială Europeană, precum și a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Educației. „A ales minciuna, austeritatea și distrugerea școlii românești”
AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Educației. „A ales minciuna, austeritatea și distrugerea școlii românești”
Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă, miercuri, 10 septembrie, că a depus, în Senatul României, o moţiune simplă la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David. AUR îl acuză pe...
Se putea rezolva criza bugetară fără să fie afectate veniturile românilor? Analist economic: „Guvernul Bolojan a transformat-o într-o criză economică”
Se putea rezolva criza bugetară fără să fie afectate veniturile românilor? Analist economic: „Guvernul Bolojan a transformat-o într-o criză economică”
Analistul economic Mircea Coșea este de părere că problemele bugetare ale României se puteau rezolva și fără ca Guvernul să se atingă de veniturile populației. Expertul spune că Guvernul...
#protest sindicalisti, #administratie publica, #proteste Bucuresti, #ilie bolojan premier, #guvernul bolojan, #masuri austeritate , #proteste
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
Adevarul.ro
"Intreaga tara va fi ingrozita". Filmarea uluitoare facuta de un rus intr-un cimitir al soldatilor morti in Ucraina

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie a intrat în Cartea Recordurilor după ce a alergat cu picioarele goale pe piese de LEGO. „A fost o experiență de neuitat” VIDEO
  2. Tronson de autostradă finalizat, dar închis din cauza unor suduri greșite la poduri. Compania de Drumuri amenință constructorul cu penalități
  3. Armata ucraineană face progrese în zonele de frontieră din Sumî, susține Volodimir Zelenski. „Există rezultate bune”
  4. AUR vrea să-l demită pe ministrul Educației. Senatul discută astăzi moțiunea simplă depusă de partid
  5. Sindicaliștii din administrația publică ies la protest. Reprezentanții protestatarilor vor discuta cu Ilie Bolojan
  6. Marile companii americane investesc masiv în Marea Britanie, înainte de vizita lui Donald Trump. Peste 1.800 de noi locuri de muncă vor fi create
  7. Coreea de Nord transmite că nu renunță la puterea sa nucleară, fiind o „opțiune inevitabilă” pentru apărarea țării împotriva amenințărilor SUA
  8. Uniunea Europeană, primii pași în sancționarea Israelului pentru situația din Gaza. Ce va face România, blocată între refacerea relației cu SUA și valorile europene
  9. Ambasada Rusiei a ironizat acuzațiile României privind drona: „Alt OZN. Regimul de la Kiev provoacă alte state europene într-o aventură militară periculoasă”
  10. Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO