Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:19
306 citiri
Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
Protest Foto: Hepta

Sindicaliștii din finanțe vor organiza un protest, sâmbătă, 27 septembrie, în fața sediului Ministerului Finanțelor și au zece revendicări printre care finanțarea corectă pentru funcționarea instituțiilor, fără costuri suportate de angajați, normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată și eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor și acces la baze de date.

Ei au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a anunțat, miercuri, 24 septembrie, organizarea unui protest, sâmbătă, între orele 12.00 - 14.00, în fața Ministerului Finanțelor.

”Prin această manifestare, dorim să atragem atenția asupra celor 10 revendicări esențiale – „10 pentru finanțiști”, formulate în interesul angajaților, al funcționării corecte a instituțiilor financiare, fiscale și vamale și al opiniei publice, în general”, au transmis sindicaliștii.

Cele zece revendicări sunt următoarele:

- Redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre.

- Recunoașterea specificului activității și definirea Domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării.

- Adoptarea Statutului finanțistului – drepturi și îndatoriri clare.

- Finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor, fără costuri suportate de angajați.

- Normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar.

- Digitalizare accelerată și eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date.

- Depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere.

- Consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă pentru angajați.

- Recompensarea performanței și a efortului suplimentar.

- Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii noastre.

La protest vor participa reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor, începând cu unitățile fiscale orașenești și până la aparatul central al Ministerului Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc etc.

”Acțiunea beneficiază și de sprijinul declarat al altor organizații sindicale din administrația publică, inclusiv al celor de la nivel european, care își manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanțiștii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestând astfel responsabilitatea față de contribuabili și față de stat”, au mai precizat sindicaliștii.

Reprezentanții Sindicatului Național Finanțe Publice – SindFISC au mai adăugat că prin această inițiativă ”acționează nu doar pentru respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale membrilor săi, ci și pentru apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, fără de care statul român nu ar putea funcționa eficient”.

Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
Guvernul a anunțat luni, 22 septembrie, programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles. Potrivit datelor transmise de către reprezentanții Guvernului, la ora 11.30,...
Un nou atac PSD la adresa ministrei Diana Buzoianu. „Doamna preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Un nou atac PSD la adresa ministrei Diana Buzoianu. „Doamna preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Deputatul Mihai Fifor (PSD) declară marţi, 23 septembrie, despre ministra Diana Buzoianu (USR) că, în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de...
#protest sindicalisti, #finante, #Ministerul Finantelor, #revendicari, #guvernul bolojan, #masuri austeritate , #proteste
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  2. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  3. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  4. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  5. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
  6. Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
  7. Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
  8. Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
  9. Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
  10. Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari