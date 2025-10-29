Protest în Capitală. Mai mulți bărbați care nu erau membri de sindicat au fost depistați de jandarmi. Unul dintre ei avea un briceag și un patent

Mai mulţi bărbaţi care nu făceau parte dintre participanţii la protestul organizat de confederaţiile sindicale în Piaţa Victoriei au fost depistate de către jandarmii bucureşteni, asupra unuia dintre ei fiind găsite un briceag şi un patent multifuncţional cu o lamă ascuţită.

Aceştia aveau asupra lor pancarte şi voiau să participe la protest, deşi nu erau membri de sindicat. Bărbatul a fost dus la Poliţie pentru continuarea cercetărilor.

Jandarmeria Capitalei a informat, miercuri dimineaţă, 29 octombrie, că jandarmii din cadrul dispozitivului de ordine publică, aflaţi în misiune pentru asigurarea măsurilor de siguranţă la protestul care se desfăşoară în Piaţa Victoriei, au interceptat, în apropierea zonei de desfăşurare, mai multe persoane care nu făceau parte dintre participanţii la adunarea publică. Aceştia aveau asupra lor pancarte şi voiau să participe la protest, deşi nu erau membri de sindicat.

La controlul corporal preventiv, asupra unuia dintre bărbaţi au fost găsite mai multe obiecte interzise la o adunare publică, care ar fi putut pune în pericol siguranţa celor prezenţi (cuţit tip briceag şi o unealtă multifuncţională care conţine o lamă ascuţită). Bărbatul a fost condus la secţia de poliţie, în vederea continuării cercetărilor şi luarea măsurilor legale.

Jandarmeria Capitalei reaminteşte că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Ads

Totodată, jandarmii fac apel către toţi participanţii să adopte un comportament paşnic şi civilizat şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine, pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentului.

Ads