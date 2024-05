Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă cere lămuriri Jandarmeriei pentru comportamentul abuziv la care a fost martor, la protestul de solidaritate cu Palestina care a avut loc sâmbătă, 18 mai, la Bucureşti. El acuză comportamentul jandarmilor, care au verificat și au notat datele personale ale celor mai mulți participanți și au cerut detalii despre medicamentele din buzunarele lor.

Protestul în solidaritate cu Palestina organizat în Capitală a pornit de la Piaţa Universităţii şi a continuat până în Piaţa Victoriei și la el au participat aproximativ 2000 oameni. Jandarmeria a fost şi ea prezentă, însă, conform relatărilor, mai mulţi participanţi acuză că au fost controlaţi excesiv şi reţinuţi ilegal.

„Am văzut cu ochii mei felul în care cei care doreau să participe la protest erau verificaţi la sânge de Jandarmeria română. M-am numărat şi eu printre cei care au fost percheziţionaţi de forţele de ordine, care mi-au cerut lămuriri inclusiv pentru medicamentele de astm pe care le am după mine. De asemenea, majorităţii participanţilor i s-au verificat actele de identitate, datele acestora fiind înregistrate de autorităţile publice. Chiar dacă protestele au fost paşnice, în spaţiul public circulă deja numeroase înregistrări prin care se arată că pancarte cu îndemne la pace au fost confiscate. Încă nu ştim sub ce pretext. Mai mult decât atât, odată ajunşi la Piaţa Victoriei, o tânără a fost ridicată pe sus şi reţinută de către Jandarmerie, doar pentru că avea asupra sa medicamente împotriva depresiei şi anxietăţii. Din acest motiv, nu vreau să trăiesc într-o Românie în care tinerii care vor să protesteze pentru pace sunt trataţi mai rău decât ultraşii de pe stadioane. Nu vreau să trăiesc într-o ţară în care se bagă un pumn în gură celor care vor să îşi exprime dreptul democratic la protest, în care autorităţile stigmatizează o persoană care are asupra medicamente pentru depresie şi în care forţele de ordine îţi fac profiling în funcţie de aspectul fizic”, declară europarlamentarul independent, Nicu Ştefănuţă.

Ales în 2019 pe listele USR-PLUS, acesta este vicepreşedintele Grupului Verzilor din Parlamentul European și primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA).

Ştefănuţă a solicitat Jandarmeriei şi Ministerului Afacerilor Interne explicații într-o scrisoare sub forma unor întrebări:

Care este motivul pentru care participanţilor le-au fost colectate datele personale? Pe baza cărui temei juridic?

Cum a asigurat Jandarmeria art. 39 din Constituţia României, cu privire la garantarea dreptului de întrunire publică? Dar art. 10, respectiv 11 ale CEDO care garantează dreptul la exprimare şi întrunire?

Care este temeiul juridic pentru care le-au fost controlate obiectele participanţilor şi au fost confiscate anumite medicamente ale acestora?

Nicu Ştefănuţă este în prezent membru al comisiei de Bugete şi al Subcomisiei de Sănătate Publică în PE. Europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi şi Turism (TRAN) şi face parte din delegaţia Parlamentului pentru Relaţiile UE cu Moldova precum şi din Delegaţia Parlamentului pentru relaţia cu NATO.