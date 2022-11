Aproximativ 50.000 de spanioli s-au adunat joi, 3 noiembrie, în celebra Plaza Mayor din Madrid pentru a cere salarii mai mari, în primul protest masiv organizat de la începutul crizei costului vieţii, relatează El Pais.

”Nu există demnitate fără creşterea salariilor”, au scandat protestatarii. Unii dintre aceştia arborau pancarte cu mesajul: ”Majorarea salariilor sau conflict social!”

🔴 NEW: 50,000 workers took to the streets of Madrid today for the @CCOO and @UGT_Comunica protest against companies freezing wages despite rising profits and prices

End the cost of living crisis: tax profits, raise pay! #SalarioOConflicto

