Mii de oameni au protestat marți, 25 ianuarie, la Kiev, nemulțumiți de o lege privind IMM-urile.

Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene după ce manifestanții au rupt gardurile și au vrut să intre în Parlament.

În urma violențelor, cel puțin doi protestatari au fost reținuți.

Potrivit Ukrinform, deputații Radei Supreme au fost evacuați printr-un pasaj subteran.

#Ukrainian protesters clash with police in front of #Parliament.Unrest

with the protesters of "SaveFOP", owners of small businesses who oppose the tax: they tried to enter the Kiev 'Rada'. Ukrainian lawmakers and journalists were forced to remain inside the building. pic.twitter.com/1FMs7Fkgrk