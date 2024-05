Tensiuni lângă Berlin. Sute de protestatari s-au ciocnit violent cu forțele de ordine, în apropierea fabricii Tesla VIDEO

Extinderea fabricii Tesla provoacă mari tensiuni în Germania. Vineri, 10 mai, sute de protestatari s-au îmbrâncit cu forțele de ordine lângă Berlin. Activitatea în uzină fusese oprită, însă, înaintea manifestațiilor anunțate.

Spiritele s-au încins rapid după ce forțele de ordine i-au împiedicat pe protestatari să înainteze. A urmat o încăierare generală, la finalul căreia mai mulți oameni au ajuns în arest, relatează gandul.ro.

Environmental activists have stormed the grounds of Tesla’s Gigafactory on the outskirts of Berlin, Germany. Police equipped with riot gear violently attempted to disperse the protesters as they staged the largest protest Elon Musk ’s top factory has ever seen.

Miliardarul american Elon Musk vrea să dubleze capacitatea fabricii din Germania, dar activiștii de mediu spun că extinderea ar însemna defrișarea pădurilor din apropiere.

🚨BREAKING: Radical left anti-Tesla mob attempts to storm the premises of the electric vehicle factory in Grünheide near Berlin, Germany.

Who paid for this clown show?😂🤡pic.twitter.com/J7jCPq3SQr