Angajații CFR protestează vineri în fața Guvernului. Principala nemulțumire, legată de pensii

Angajații CFR vor protesta vineri, 25 octombrie 2024, în fața sediului Guvernului României, între orele 13.00-16.00, potrivit unui anunț al Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România. Aceștia sunt nemulțumiți de pensii, dar și de finanțarea slabă sectorului.

Mii de ceferiști sunt așteptați să își strige nemulțumirile față de noua lege a pensiilor, deoarece, spun ei, muncesc în grupe de muncă speciale și vor lua mai puțini bani.

”Ni s-a promis că ni se vor rezolva revendicările legate de Legea nr 360/2023 (privind pensiile, n,red,), motiv pentru care am hotărât să protestăm în 25 octombrie doar 200 ceferisti și doar pentru nemulțumirile celor ce muncesc în grupe de muncă speciale și care vor ieși la pensie pe baza Legii 360/2023 cu pensii mai mici decât cei care au ieșit la pensie după legea veche până la data de 01 septembrie 2024. Totuși precizăm că ar putea fi 5000 de protestari ceferiști în 25 octombrie 2024 în fața sediului Guvernului României între orele 13.00-16.00, deoarece ceferistii observă că în politicile candidaților la Presidentie și în politicile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se vorbește și se păstrează același principiu ca cel folosit după revoluție și până în prezent, la fondurile alocate de Ministerul Transporturilor către sistemele de transport: rutier și feroviar, respectiv peste 90% pentru transportul rutier și sub 10% pentru transportul feroviar, în timp ce în toate țările din Uniunea Europeană din fondurile ce sunt la Ministerul Transporturilor peste 50%merg în transportul feroviar și sub 50% merg in transportul rutier”, au transmis protestatarii.

De asemenea, aceștia spun că din cauza lipsei de dezinteres, infrastructura feroviară din țară s-a degradat, iar locomotivele și vagoanele au ajuns să fie din ce în ce mai puține. Mai mult, ei au adus în discuție și închiderea anumitor secții din cauza podurilor și podețelor aflate în stare critică.

Tot vineri, peste 20.000 de silvicultori vor protesta în Piața Victoriei, la sediul Guvernului României.

