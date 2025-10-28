Creșterea salariului minim și a pensiilor scoate oamenii în stradă. Angajați, studenți și pensionari, chemați la un protest masiv în București

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează miercuri un amplu protest în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii din România.

Sindicaliştii cer, printre altele, creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Acţiunea este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”.

Cele patru mari confederaţii sindicale fac apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care „nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”, considerând că este momentul să-şi facă auzite revendicările şi să ceară „măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”.

„Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, subliniază iniţiatorii protestului.

Sindicaliştii solicită măsuri urgente pentru creşterea salariului minim şi a pensiilor, aşa încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei, dat fiind că România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din UE - 19%, iar coşul minim pentru un trai decent - 4.322 lei - depăşeşte cu peste 50% salariul minim net actual, reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor, o taxare echitabilă şi oprirea aplicării măsurilor de austeritate doar celor vulnerabili.

„Solicităm corectarea dezechilibrului creat de OUG 79/2017, care a transferat contribuţiile sociale exclusiv pe umerii angajaţilor. Austeritatea, dacă este necesară, trebuie să se aplice companiilor şi partidelor politice, nu doar populaţiei!”, punctează sindicaliştii.

Aceştia mai cer protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, opunându-se reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale, punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive, aplicarea legii salarizării, indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată în sănătate şi asistenţă socială, deblocarea posturilor din aceste domenii şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale.

În ceea ce priveşte educaţia, confederaţiile sindicale solicită abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor, dar şi renunţarea la măsurile luate de Guvern privind decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor.

În privinţa altor domenii de activitate, sindicaliştii cer predictibilitate în salarizare, carieră şi pensionare pentru poliţişti, militari şi personal contractual, reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivităţii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie, stoparea proiectelor legislative care subminează administrarea pădurilor statului şi interesul naţional şi stoparea vânzării companiilor de stat.

„Solicităm investiţii şi administrare performantă, nu înstrăinarea patrimoniului public. Cerem refacerea infrastructurii feroviare şi înlocuirea trenurilor vechi cu unele noi, în condiţiile în care peste 70% din reţeaua feroviară este într-o stare critică. Facem apel la solidaritatea tuturor angajaţilor din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administraţia Apelor Române, cultură şi servicii, precum şi la pensionari şi tineri, pentru a susţine drepturile celor care muncesc cinstit”, mai arată iniţiatorii protestului de miercuri, din Piaţa Victoriei, care se va desfăşura între orele 10:00 şi 14:00.

La acţiunea de protest participă şi Federaţia „Solidaritatea Sanitară”, care susţine atât revendicările generale, cât şi pe cele specifice salariaţilor din sănătate, printre care: indexarea anuală a veniturilor salariale cu rata inflaţiei, plata drepturilor aferente pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi lucrului în diferite condiţii de muncă la nivelul anului 2025, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă tuturor angajaţilor din sănătate, indiferent de nivelul veniturilor, finalizarea noii legi a salarizări, utilizând ca referinţă proiectul deja convenit de partenerii sociali pentru Sănătate, deblocare posturilor în sistemul sanitar public, în toate situaţiile în care secţiile/ compartimentele/ departamentele funcţionează cu deficit de personal şi respectarea drepturilor legale si contractuale ale lucrătorilor.

De asemenea, sindicaliştii din sănătate cer revenirea la o distribuţie corectă a contribuţiilor între angajator şi angajat, fiind „una dintre soluţiile creşterii venitului net al angajaţilor din Sănătate, ceea ce ar putea acoperi nivelul inflaţiei”.

Transferul taxelor sociale de la angajator la angajat reprezintă un experiment singular, ale cărui consecinţe negative sunt suportate exclusiv de lucrători. Plata contribuţiilor sociale exclusiv de către angajat nu este aplicată în nicio ţară UE. Dimpotrivă, în cele mai multe ţări, cota suportată de angajator este mai mare decât cea plătită de lucrători (media UE este de 23,57% contribuţii angajatori, 13,35% contribuţii angajat), deoarece companiile au şi o răspundere socială”, precizează Federaţia „Solidatatea Sanitară” într-un comunicat de presă.

Sursa citată reafirmă că aceste revendicări urmăresc „apărarea demnităţii profesioniştilor din sănătate, asigurarea echităţii salariale şi protejarea sistemului public de sănătate, sistem care asigură majoritatea serviciilor medicale pentru cetăţeni”.

