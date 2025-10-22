A fost anunțat cel mai mare protest de până acum. Sindicatele s-au unit împotriva Guvernului Bolojan: "Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:16
Se pregăteste un protest împotriva Guvernului FOTO Facebook/Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA"

Marile confederaţii sindicale din România organizează pe 29 octombrie o amplă acţiune de protest în faţa Guvernului, nemulţumite de măsurile de austeritate şi de condiţiile de muncă actuale. Sindicaliştii cer salarii şi pensii decente, respectarea drepturilor legale ale angajaţilor, taxe echitabile, protecţia locurilor de muncă şi investiţii în sănătate, educaţie şi infrastructură, subliniind că sistemul actual favorizează privilegiaţii politici, în detrimentul cetăţenilor care muncesc cinstit.

”Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA", CNSLR Frăţia, CSDR, Confederatia Sindicală Naţionala Meridian, desfăşoară în data de 29 octombrie 2025 o acţiune de protest în faţa Guvernului României, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România”, au transmis, miercuri, sindicaliştii, într-un mesaj comun.

Aceştia fac apel la mobilizarea colectivă a ”tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de cei care muncesc cinstit în această ţară”.

”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentruprotejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Sindicaliştii cer, între altele:

1.Un salariu minim decent şi pensii decente

2.Resprectyarea drepturilor legale şi contractuale ale lucrătorilor

3.Taxare justă

4.Stoparea măsurilor de austeritate

5.Apărarea locurilor de muncă în administraţia publică – investiţii, nu şomaj

6.Sănătate şi asistenţă socială

7.Abrogarea măsurilor anti-educaţie

8.Consolidarea sectorului silvic

9.Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă şi competitivă

10.Stop vânzării companiilor de stat

11.Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului

12.Referendum pentru noua Lege a apărării

#protest, #confederatii, #guvernul bolojan, #austeritate , #proteste
