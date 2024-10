Protest în capitala Europei pentru încetarea focului în Orientul Mijlociu. Zeci de mii de manifestanți pe străzile din Bruxelles

Peste 32.000 de persoane au ieşit în stradă duminică, 20 octombrie, la Bruxelles pentru a cere încetarea focului în Orientul Mijlociu, a anunţat poliţia.

Demonstranţii au cerut o încetare imediată şi permanentă a focului, eliberarea tuturor prizonierilor, protecţia civililor şi oprirea coloniilor evreieşti ilegale din teritoriile palestiniene, printre alte solicitări.

"Masacrele din Liban şi escaladarea regională trebuie oprite", au declarat organizatorii.

Thousands of protesters are taking to the streets of Brussels, Belgium, advocating for Palestine and demanding an end to the Israeli genocide. #Palestine pic.twitter.com/kiGNinFUEV

Demonstranţii au mărşăluit de la Gara de Nord a capitalei belgiene până în cartierul european.

Printre cererile lor s-a numărat şi cea ca următorul guvern belgian să ia iniţiativa de a impune un embargo militar internaţional cuprinzător.

Un nou guvern este în curs de formare în Belgia în urma alegerilor de la începutul lunii iunie.

Thousands of people join a pro-Palestinian demonstration in Brussels, calling on the government to do more to achieve a ceasefire in Gaza. Bryan Carter has more from the Belgian capital pic.twitter.com/mq9LPQbTzF