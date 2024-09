Ceferiștii protestează joi în fața Ministerului Muncii. Ce-i scoate pe oameni în stradă

Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) organizează joi, 26 septembrie, un miting de protest în fața sediului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, între orele 9.45 și 12.00.

Tvrinfo.ro relatează că protestul se referă la nemulțumirile legate de legea prin care au fost recalculate pensiile, astfel:

- împotriva recalculării pensiei în plată a ceferiștilor pensionari ce au lucrat in grupe de muncă și/sau în condiții de muncă speciale/deosebite după o formulă greșită/ incompletă a Legii nr 360/2023, formulă ce dă pensia recalculată mult mai mică decât pensia în plata ce a fost calculată cu o formulă de calcul bună din legea anterioară. Precizăm că vor protesta la mitingul de protest feroviar și alți pensionari: mineri, siderurgiști, din agricultură, de la cadrele militare disponibilizate, etc, pensionari la care pensia recalculată după Legea nr 360/2023 le-a ieșit și lor tot mai mică decât pensia pe care o au în plată și care în consecință consideră că formula de calcul a legii nr 360/2023 este incompletă sau greșită pentru pensionarii ce au lucrat ca salariați în grupe de muncă și/sau in condiții speciale/deosebite de munca și care consideră și aceștia că Legea nr 360/2023 este o lege bună doar pentru pensionarii ce au fost salariații ce au lucrat doar în condiții normale de muncă;

Ads

- împotriva abrogării art. 34 din Legea nr 195/2020 privind Statutul Personalului Feroviar ce s-a făcut tot prin Legea nr. 360/2023 înainte ca acest articol 34 să își producă efecte măcar pentru perioada 01 ianuarie 2024-31 august 2024, perioadă când circa 10000 de ceferiști s-ar fi putut pensiona mai devreme cu 5 ani, ceferiști ce aveau stagiu complet de cotizare de 35 de ani, dintre care 30 de ani la Siguranța Circulației Feroviare și

- împotriva neaplicării de la data de 01 septembrie 2024 la alți circa alți 10000 de ceferiști a articolului 28.(1), lit. l) din Legea nr 360/2023, articol ce este izvorul de drept pentru a fi încadrați în condiții de muncă speciale ceferiștii din funcțiile și meseriile cu atribuții și responsabilități în Siguranța Circulației Feroviare.

Ads