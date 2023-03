Ciocniri violente între manifestanţi şi poliţie în timpul unui protest, după tragedia feroviară din Grecia VIDEO

Ciocniri violente au avut loc duminică, 5 martie, între poliţie şi manifestanţi, în faţa Parlamentului din Atena, în timpul unui miting de protest după dezastrul feroviar din Grecia, soldat cu moartea a 57 de persoane marţi seara.

Manifestanţii au incendiat coşurile de gunoi şi au aruncat cocktail-uri Molotov, iar poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi grenade.

În câteva minute, Piaţa Syntagma, marea esplanada din faţa Parlamentului s-a golit de cei 12.000 de manifestanţi, care se adunaseră mai devreme pentru a cere socoteală autorităţilor elene după această coliziune între două trenuri care circulau pe aceeaşi linie.

Această dramă, care bulversează toată ţara, a stârnit şi o imensă furie faţă de neglijenţa şi neajunsurile de la căile ferate relevate odată cu acest accident. Starea deplorabilă a reţelei feroviare, diverse probleme în sistemul de semnalizare şi siguranţă pe căile ferate au fost semnalate, în condiţiile în care directorul staţiei din Larissa, oraşul cel mai apropiat de accident, şi-a recunoscut responsabilitatea.

Duminică, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut iertare familiilor victimelor.

Clashes erupt in Athens while thousands protest the #Greecetraincrash putting the blame on the government. #Greece pic.twitter.com/w4CUjjpjmN