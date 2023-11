Peste 180.000 de persoane au manifestat duminică, 12 noiembrie, în Franţa, dintre care 105.000 la Paris, ''pentru Republică, împotriva antisemitismului'', după creşterea numărului de acte ostile evreilor de la masacrele comise de Hamas în Israel la 7 octombrie şi riposta militară în Gaza.

A fost desfăşurată o mare forţă de poliţie, cu peste 3.000 de poliţişti şi jandarmi, transmite France Presse.

''O Franţă în care concetăţenii noştri evrei se tem nu este Franţa". Într-o ţară cu cea mai mare comunitate evreiască din Europa (aproximativ 500.000 de persoane), şeful statului, Emmanuel Macron, a dat tonul înainte de manifestaţia de la Paris, organizată la apelul preşedinţilor Adunării Naţionale şi Senatului, Yael Braun-Pivet şi Gerard Larcher, şi care a reunit aproximativ 105.000 de persoane, potrivit prefecturii. Peste 70 de mitinguri fuseseră de asemenea anunţate în provincie.

Le Figaro notes that former French presidents Nicolas Sarkozy and Francois Hollande, as well as current Prime Minister Elisabeth Bourne took part in the march in Paris. In addition, according to L'Independant, about thirty ministers, as well as religious leaders and cultural…