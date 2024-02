Jurnalişti reţinuţi de poliție la Moscova, în timpul unui protest la care participau soţiile soldaţilor care luptă în Ucraina

Poliţia din Rusia a reţinut sâmbătă, 3 februarie, pentru scurt timp cel puţin 20 de jurnalişti la un miting organizat sub zidurile Kremlinului de soţiile soldaţilor care luptă în Ucraina, care cer întoarcerea soţilor de pe front.

Un cameraman al AFP care a fost arestat în timpul protestului a declarat că aproximativ 20-25 de jurnalişti, toţi bărbaţi, au ajuns cu el într-o dubă de poliţie şi au fost duşi la o secţie pentru verificarea identităţii.

Aproximativ trei ore mai târziu, toţi jurnaliştii au fost eliberaţi după ce au primit un avertisment din partea Ministerului rus de Interne, potrivit cameramanului AFP.

9e demonstration of "Way Home" a movement of wives of mobilized soldiers near the Moscow #Kremlin to mark 500 days since the announcement of #mobilization in #Russia https://t.co/sfVxQGDjml